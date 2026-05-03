Μάιος με χειμωνιάτικο σκηνικό: Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών έως 135 ετών στην Αθήνα

Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις τέσσερις ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών στην Αθήνα, ενώ η 2α Μαΐου ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή - Από Δευτέρα αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας

τελευταίων 135 ετών, ντύνοντας στα λευκά την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρυτα.



Το Σάββατο 2 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία 24ώρου στο Θησείο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890. «Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών (...). Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή» δήλωσε στην ΕΡΤ η Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.



Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία 24ώρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις τέσσερις χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια στην Αθήνα. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 1944, με μέση θερμοκρασία 12,1 βαθμούς Κελσίου και ακολουθούν η Πρωτομαγιά του 1987 και 1988 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.



Η μέση θερμοκρασία 24ωρου το Σάββατο 2 Μαΐου ήταν 12,3 βαθμοί Κελσίου, η 2η χαμηλότερη από το 1890 για τη συγκεκριμένη ημέρα, ύστερα από τη θερμοκρασία που καταγράφηκε στις 2/5/1944 που ήταν 11,4 βαθμοί Κελσίου.







Άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ Πάντως, από αύριο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.



Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



«Έχουμε σε εξέλιξη μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή θερμοκρασίες που είναι 12-13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Αυτές οι ψυχρές εισβολές, έστω και 2 ή 3 ημερών μέσα στον Μάιο γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Αυτό που επικρατεί πλέον είναι η συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής» σημείωσε ο μετεωρολόγος, Κώστας Λαγουβάρδος.

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το μεσημέρι στις Κυκλάδες και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.