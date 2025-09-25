Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά με drones στη Δανία
Χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση»
Η Μόσχα απέρριψε ως «γελοιότητες» τις εικασίες για ρωσική εμπλοκή σε πρόσφατα περιστατικά με drones στη Δανία, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη.
Σε ανακοίνωσή της στο Telegram, η πρεσβεία χαρακτήρισε τις αναφερόμενες διαταραχές σε αεροδρόμια της Δανίας ως μια «σκηνοθετημένη πρόκληση», λέγοντας ότι αυτές χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για κλιμάκωση των εντάσεων.
Υπενθυμίζεται πως άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από πολιτικά και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Δανία για δεύτερη νύχτα στη σειρά αυτή την εβδομάδα, με τον υπουργό Άμυνας να εκτιμά πως υπάρχει στο εξής μια «συστηματική απειλή» την οποία προκαλεί ένας «επαγγελματίας παίκτης».
Θυμίζεται ότι εξαιτίας των διαταραχών, το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που βρίσκεται στη βόρεια Δανία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε, ανακοίνωσε η δανική αστυνομία. Τα drones έφυγαν από την περιοχή μετά από περίπου τρεις ώρες. Τα άλλα τρία αεροδρόμια δεν έκλεισαν.
Η επίθεση με drones επηρέασε τις δανικές ένοπλες δυνάμεις και χαρακτηρίστηκε ως «η σοβαρότερη επίθεση μέχρι σήμερα στις υποδομές της Δανίας» από την πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen. Οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.
«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός μοτίβου επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία δήλωσε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του στο περιστατικό ήταν αβάσιμες - χαρακτηρισμό που επίσης είχε υποστηρίξει και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
NEW DRONE VIDEO Aalborg DENMARK.— wow (@wow36932525) September 24, 2025
VIDEO CREDIT: @MSchieller69609 🙏
Video of unauthorised drone activity near airport. pic.twitter.com/luxZmEC7j9
Επηρεάστηκαν μεγάλα αεροδρόμια
Η επίθεση με drones επηρέασε τις δανικές ένοπλες δυνάμεις και χαρακτηρίστηκε ως «η σοβαρότερη επίθεση μέχρι σήμερα στις υποδομές της Δανίας» από την πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen. Οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.
«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός μοτίβου επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία δήλωσε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του στο περιστατικό ήταν αβάσιμες - χαρακτηρισμό που επίσης είχε υποστηρίξει και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
