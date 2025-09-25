Συναγερμός στη Δανία για τα drones στα αεροδρόμιά της, σκέψεις για επίκληση του άρθρου 4 του NATO - «Συστηματική υβριδική επίθεση», δείτε βίντεο

Επηρεάστηκαν μεγάλα αεροδρόμια

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, επιμένει ότιΑπαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι υπουργοί αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία που να συνδέουν τις επιθέσεις με τη Ρωσία, αν και αναφέρουν εν παρόδω άλλα περιστατικά στην Ευρώπη που έχουν αποδοθεί στη Ρωσία και λένε ότι τα περιστατικά αυτά θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την υποστήριξη της Δανίας προς την Ουκρανία.Οι αξιωματούχοι δέχονται αρκετή κριτική για την απόφασή τους να μην καταρρίψουν τα drones, ιδιαίτερα πάνω από την αεροπορική βάση Skrydstrup, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη της Δανίας.Λένε ότι ήταν μέρος μιας «συνολικής αξιολόγησης» της κατάστασης, τονίζοντας τους κινδύνους της κατάρριψης drones σε πολυσύχναστες περιοχές.Ωστόσο, οι δανικές αρχές φαίνεται να είναι σίγουρες ότι έχουν να κάνουν με έναν έμπειρο, επαγγελματία χειριστή – και όχι απλώς με παράνομα ιδιωτικά drones. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο ενός επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που θα ονόμαζα υβριδική επίθεση με χρήση διαφορετικών τύπων drones», δηλώνει ο υπουργός Άμυνας Troels Lund Poulsen.Το αεροδρόμιο του, που βρίσκεται στη βόρεια Δανία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε, ανακοίνωσε η. Τα drones έφυγαν από την περιοχή μετά από περίπου τρεις ώρες. Τα άλλα τρία αεροδρόμια δεν έκλεισαν.Η αστυνομία τηςεξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στο Άαλμποργκ, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον αριθμό των drones που συμμετείχαν.«Δεν μπορούμε ακόμη να σχολιάσουμε τον σκοπό των drones που πετούν στην περιοχή, ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα για το ποιος είναι ο δράστης πίσω από αυτό», δήλωσε επιθεωρητής της Αστυνομίας. «Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», πρόσθεσε.Η επίθεση με drones επηρέασε τιςκαι χαρακτηρίστηκε ως «η σοβαρότερη επίθεση μέχρι σήμερα στις υποδομές της Δανίας» από την πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen. Οι αρχές τηςέκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός μοτίβου επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΟ πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία δήλωσε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του στο περιστατικό ήταν αβάσιμες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης τις κατηγορίες «αβάσιμες».Αν και οι νορβηγικές και δανικές αρχές συνεργάζονται για τα περιστατικά στηνκαι το, η έρευνά τους δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σύνδεση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας την Τετάρτη.Τα εμπορικά drones γενικά δεν είναι ικανά να απογειώνονται και να πετούν κοντά σε αεροδρόμια, καθώς αυτές οι περιοχές έχουν οριστεί ως «ζώνες απαγόρευσης πτήσεων» στο λογισμικό GPS τους.