Συναγερμός στη Δανία για τα drones στα αεροδρόμιά της, σκέψεις για επίκληση του άρθρου 4 του NATO - «Συστηματική υβριδική επίθεση», δείτε βίντεο
Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας της Δανίας προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος υβριδικών περιστατικών «θα παραμείνει» μετά το δεύτερο περιστατικό με drone αυτή την εβδομάδα
Η Δανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της παράνομης δραστηριότητας drone πάνω από τα αεροδρόμιά της την Τετάρτη το βράδυ και την Πέμπτη το πρωί.
Η ανησυχία στη χώρα είναι μεγάλη και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από αρμόδιους υπουργούς και τις Αρχές κατά την οποία αποκαλύφθηκε ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει συνομιλίες βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.
Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας δηλώνει ότι η χώρα δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα ζητήσει επίσημα συνομιλίες βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, όπως έκαναν η Πολωνία και η Εσθονία τις τελευταίες εβδομάδες. Το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση, λέει ο υπουργός Άμυνας Poulsen, αλλά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ενεργός συνεργασία με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ σχετικά με αυτό.
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την επίλυση της κρίσης με τα drones, καθώς η Κοπεγχάγη πρόκειται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της ΕΕ την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας. Η επιχείρηση ασφαλείας που θα τεθεί σε εφαρμογή θα είναι «πολύ, πολύ μεγάλη», λένε οι αξιωματούχοι.
Και οι δύο προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος υβριδικών περιστατικών «θα παραμείνει» και είναι πιθανό να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με σκοπό «να δημιουργήσει φόβο και διχασμό». Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας επιβεβαιώνει επίσης ότι υπήρξαν αναφορές για περιστατικά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να αποκτήσει «ενισχυμένες δυνατότητες» για να αντιμετωπίσει την αναδυόμενη απειλή και να επικαιροποιήσει τη νομοθεσία της, ώστε να επιτρέψει στους ιδιοκτήτες υποδομών να καταρρίπτουν πιο εύκολα τα drones.
Θα εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πρακτικότητα τέτοιων κινήσεων, ιδίως σε πολυσύχναστες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά θα βελτιωθεί η νομική κατάσταση. Ωστόσο, δηλώνουν επίσης στο κοινό ότι, ακόμη και με τις δυνατότητές τους, δεν θα είναι πάντα σε θέση να τα καταρρίψουν.
NEW DRONE VIDEO Aalborg DENMARK.— wow (@wow36932525) September 24, 2025
VIDEO CREDIT: @MSchieller69609 🙏
Video of unauthorised drone activity near airport. pic.twitter.com/luxZmEC7j9
🇩🇰 Drones were spotted over overnight Aalborg, Esbjerg, Sønderborg and Skrydstrup airports, forcing closures just days after similar incidents in 🇩🇰 and 🇳🇴.#Denmark’s defence minister called it a “hybrid attack” by a “professional actor”.— FRANCE 24 English (@France24_en) September 25, 2025
➡️ @pallerhys reports pic.twitter.com/jM2sKh28Rd
Προειδοποιεί για υβριδική απειλή η κυβέρνησηΣτη συνέντευξη που έδωσαν μαζί με εκπροσώπους του στρατού και της αστυνομίας, οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Άμυνας της Δανίας περιέγραψαν όσα συμβαίνουν ως συστηματική υβριδική επίθεση κατά της Δανίας.
Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, επιμένει ότι δεν υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι υπουργοί αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος στοιχεία που να συνδέουν τις επιθέσεις με τη Ρωσία, αν και αναφέρουν εν παρόδω άλλα περιστατικά στην Ευρώπη που έχουν αποδοθεί στη Ρωσία και λένε ότι τα περιστατικά αυτά θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο να υπονομεύσουν την υποστήριξη της Δανίας προς την Ουκρανία.
Οι αξιωματούχοι δέχονται αρκετή κριτική για την απόφασή τους να μην καταρρίψουν τα drones, ιδιαίτερα πάνω από την αεροπορική βάση Skrydstrup, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά αεροσκάφη της Δανίας.
Λένε ότι ήταν μέρος μιας «συνολικής αξιολόγησης» της κατάστασης, τονίζοντας τους κινδύνους της κατάρριψης drones σε πολυσύχναστες περιοχές.
Ωστόσο, οι δανικές αρχές φαίνεται να είναι σίγουρες ότι έχουν να κάνουν με έναν έμπειρο, επαγγελματία χειριστή – και όχι απλώς με παράνομα ιδιωτικά drones. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έργο ενός επαγγελματία, όταν μιλάμε για μια τόσο συστηματική επιχείρηση σε τόσες πολλές τοποθεσίες σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό είναι που θα ονόμαζα υβριδική επίθεση με χρήση διαφορετικών τύπων drones», δηλώνει ο υπουργός Άμυνας Troels Lund Poulsen.
Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι παρακολουθούσε στενά την κατάσταση στο Άαλμποργκ, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον αριθμό των drones που συμμετείχαν.
«Δεν μπορούμε ακόμη να σχολιάσουμε τον σκοπό των drones που πετούν στην περιοχή, ούτε μπορούμε να πούμε τίποτα για το ποιος είναι ο δράστης πίσω από αυτό», δήλωσε επιθεωρητής της Αστυνομίας. «Αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα καταρρίψουμε τα drones», πρόσθεσε.
Η επίθεση με drones επηρέασε τις δανικές ένοπλες δυνάμεις και χαρακτηρίστηκε ως «η σοβαρότερη επίθεση μέχρι σήμερα στις υποδομές της Δανίας» από την πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen. Οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.
«Τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός μοτίβου επίμονων διαμαχών στα σύνορά μας», δήλωσε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία δήλωσε ότι οι υποψίες για εμπλοκή της χώρας του στο περιστατικό ήταν αβάσιμες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης τις κατηγορίες «αβάσιμες».
Αν και οι νορβηγικές και δανικές αρχές συνεργάζονται για τα περιστατικά στην Κοπεγχάγη και το Όσλο, η έρευνά τους δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σύνδεση, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας την Τετάρτη.
Τα εμπορικά drones γενικά δεν είναι ικανά να απογειώνονται και να πετούν κοντά σε αεροδρόμια, καθώς αυτές οι περιοχές έχουν οριστεί ως «ζώνες απαγόρευσης πτήσεων» στο λογισμικό GPS τους.
Επηρεάστηκαν μεγάλα αεροδρόμιαΤο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, που βρίσκεται στη βόρεια Δανία και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, καθώς χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε, ανακοίνωσε η δανική αστυνομία. Τα drones έφυγαν από την περιοχή μετά από περίπου τρεις ώρες. Τα άλλα τρία αεροδρόμια δεν έκλεισαν.
