Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την κατάρριψη ρωσικού Sukhoi που επιτέθηκε στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την κατάρριψη ρωσικού Sukhoi που επιτέθηκε στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία
Από τις νυχτερινές ρωσικές επιδρομές στη Ζαπορίζια, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι δύο
Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram ότι κατέρριψε το ρωσικό αεροσκάφος γύρω στις 04:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος), καθώς το Su-34 «διεξήγαγε τρομοκρατική επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια και έριξε κατευθυνόμενες βόμβες». Τα γεγονότα αυτά δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητες πηγές.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, παρά την κατάρριψη του αεροσκάφους, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές στην περιφέρεια αυτή στη διάρκεια της νύχτας, και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Στις περιφέρειες Βινίτσια και Κίροβοχραντ, εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το Su-34, ένα υπερηχητικό τακτικό μαχητικό βομβαρδιστικό, είχε κατασκευασθεί στη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, αλλά παράγεται σε σειρά από το 2006. Μέχρι σήμερα, περίπου 150 μονάδες έχουν κατασκευαστεί.
Οι βόμβες ολίσθησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά τακτικά όπλα που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις κατά των ουκρανικών αμυντικών γραμμών. Ωστόσο οι βόμβες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά κατά πόλεων που βρίσκονται στα μετόπισθεν κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με το dpa.
Οι βόμβες αυτές μπορούν να ριφθούν από απόσταση μερικών χιλιομέτρων, καθιστώντας σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητα τα αεροπλάνα από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, και το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική, είναι πόλεις που έχουν δεχθεί πολλές επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, η οποία συνεχίζεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, προσθέτει το Γερμανικό Πρακτορείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, παρά την κατάρριψη του αεροσκάφους, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις αεροπορικές επιδρομές στην περιφέρεια αυτή στη διάρκεια της νύχτας, και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Στις περιφέρειες Βινίτσια και Κίροβοχραντ, εγκαταστάσεις υποδομών υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Minus russian Su-34 jet 🔥— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2025
Ukrainian warriors shot down a russian Su-34 fighter bomber in the Zaporizhzhia direction. This aircraft carried out terrorist attacks on the city of Zaporizhzhia, using guided aerial bombs. pic.twitter.com/hhRJmcPNPT
Το Su-34, ένα υπερηχητικό τακτικό μαχητικό βομβαρδιστικό, είχε κατασκευασθεί στη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, αλλά παράγεται σε σειρά από το 2006. Μέχρι σήμερα, περίπου 150 μονάδες έχουν κατασκευαστεί.
Οι βόμβες ολίσθησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά τακτικά όπλα που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις κατά των ουκρανικών αμυντικών γραμμών. Ωστόσο οι βόμβες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά κατά πόλεων που βρίσκονται στα μετόπισθεν κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με το dpa.
Οι βόμβες αυτές μπορούν να ριφθούν από απόσταση μερικών χιλιομέτρων, καθιστώντας σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητα τα αεροπλάνα από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, και το Χάρκοβο, στη βορειοανατολική, είναι πόλεις που έχουν δεχθεί πολλές επιθέσεις με βόμβες ολίσθησης στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, η οποία συνεχίζεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια, προσθέτει το Γερμανικό Πρακτορείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα