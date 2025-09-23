Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα, αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα drones που σταμάτησαν πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της Δανίας στην Κοπεγχάγη ήταν μέρος ενός «προτύπου συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας».

«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται. «Και η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα», καταλήγει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.


Υπενθυμίζεται πως τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο είχαν κλείσει τη Δευτέρα εξαιτίας της παρουσίας άγνωστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 

Η δανική αστυνομία δήλωσε επίσης σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας των οποίων έκλεισε χθες το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.

 «Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για κάποιον που θα αποκαλούσαμε ικανό χειριστή», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός διευθυντής Γενς Γέσπερσεν σχετικά με τα drones που παρατηρήθηκαν στην Κοπεγχάγη.

«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).

 Ο Γέσπερσεν δήλωσε πως τα drones στη Δανία ήρθαν από διαφορετικές κατευθύνσεις αναβοσβήνοντας τα φώτα τους, πριν εξαφανισθούν έπειτα από ώρες.

Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, υπογράμμισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.

