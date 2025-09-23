Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα drones στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα, αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν
«Οι κρίσιμης σημασίας υποδομές μας είναι σε κίνδυνο» είπε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ , προσθέτοντας ότι τα γεγονότα εξακολουθούν να διερευνώνται. «Και η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτή την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα», καταλήγει στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.
Just spoke with PM Frederiksen regarding the drones incursion around Copenhagen airport.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025
While the facts are still being established, it is clear we are witnessing a pattern of persistent contestation at our borders.
Our critical infrastructure is at risk.
And Europe will…
Η δανική αστυνομία δήλωσε επίσης σήμερα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξαιτίας των οποίων έκλεισε χθες το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, φαίνεται πως χειριζόταν «ένας ικανός χειριστής», προσθέτοντας ότι δεν έχουν εντοπισθεί ύποπτοι.
Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n— OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025
«Είναι κάποιος ο οποίος έχει τις ικανότητες, τη βούληση και τα εργαλεία για να επιδειχθεί κατ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε ο Γέσπερσεν, προσθέτοντας ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν τα επεισόδια στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται.
Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης έκλεισε για τέσσερις ώρες, όταν δύο ή τρία μεγάλα drones εθεάθησαν να πετούν πολύ κοντά, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ το αεροδρόμιο του Όσλο έκλεισε για τρεις ώρες αφού εθεάθησαν δύο drones, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας επαναλειτούργησε σήμερα στις 03:15 (τοπική ώρα, 04:15 ώρα Ελλάδας).
Major police presence in and outside Copenhagen Airport in Denmark, as all arriving and departing flights have been halted due to a number of unidentified “large” drones being spotted flying in the airspace around CPH. pic.twitter.com/Tkb3cPy0e8— OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025
Πτήσεις ανακατευθύνθηκαν προς άλλα αεροδρόμια ενώ προβλήματα στα αεροπορικά δρομολόγια αναμένονται και σήμερα μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.
Οι δανικές και οι νορβηγικές αρχές εργάζονται μαζί σχετικά με τα επεισόδια αυτά, υπογράμμισε ο αστυνομικός αξιωματούχους Γιάκομπ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών. Η προέλευση των drones, τα οποία εξαφανίσθηκαν χωρίς να αναχαιτισθούν, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή, παραδέχθηκε ο Χάνσεν.
Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Αναζητείται νέα ώρα για αύριο
Ερχεται lockdown στην κτηνοτροφία: Η ευλογιά των αιγοπροβάτων σε 9+1 ερωτήσεις και απαντήσεις
Βίντεο: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο η 62χρονη από τη Βοιωτία, της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr