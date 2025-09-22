Ρώσοι γιατροί εμπλέκονται σε βασανιστήρια κρατουμένων, αναφέρει έκθεση εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ

Κλείσιμο

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στη Ρωσία εμπλέκονται σε, σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.Η Μαριάνα Κατζάροβα, ειδική εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία, τεκμηρίωσε τουλάχιστον 50 περιπτώσεις κακομεταχείριση;.«Δυστυχώς,», δήλωσε τη Δευτέρα στη Γενεύη η Βουλγάρα εμπειρογνώμονας κατά την παρουσίαση της έκθεσης της.Η Κατζάροβα μίλησε για ένα κρατικό σύστημα που βασίζεται, όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι διώκονται, βασανίζονται, φιμώνονται και υποβάλλονται σε αναγκαστικές ψυχιατρικές θεραπείες.Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον εναντίον των διαφωνούντων: «Πολλοί βρίσκονται στη φυλακή όχι για εγκλήματα αλλά για το σθένος τους» είπε.Η Κατζάροβα ανέφερε ότι μίλησε με περισσότερους από 200 Ρώσους και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους οποίους έλαβε περίπου 100 αναφορές.Η Ρωσία δεν συνεργάζεται με την έρευνα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα ενόψει της συνόδου και δεν ανταποκρίθηκε στην τελευταία έκθεση.Η εισηγήτρια του ΟΗΕ αναφέρθηκε στην περίπτωση Ουκρανού στρατιώτη που τραυματίστηκε σε αιχμαλωσία. Ένας γιατρός πραγματοποίησε σωστά την επέμβαση, αλλά στη συνέχειαΣε άλλες περιπτώσεις, νοσηλευτικό προσωπικό είχε εμπλακεί ενεργά σε βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ και έδινε οδηγίες στους βασανιστές για τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν.Οι γιατροί φέρονται να παρέμεναν άπραγοι ενώ οι κρατούμενοι ξυλοκοπούνταν και κακοποιούνταν. Άλλοι κρατούμενοιΑπό τις αρχές του 2024 έως τα μέσα του 2025, τουλάχιστον 912 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για πολιτικούς λόγους, ενώ 390 τέθηκαν υπό κράτηση. Πολλοί συνελήφθησαν για τις φιλειρηνικές τους διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στην Ουκρανία.Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αποτελείται από 47 μέλη-κράτη, καθένα από τα οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με τριετή θητεία. Το Συμβούλιο μπορεί να διορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με ψηφοφορία για να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες, περιοχές ή για θεματικά ζητήματα.