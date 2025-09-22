Παγκόσμια σύνοδος σήμερα για το Παλαιστινιακό υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας

Το Ισραήλ τονίζει ότι είναι αντίθετο σε αυτή την κίνηση και δεν εμπιστεύεται τον 89χρονο Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του για μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό, όπως τις παρουσίασε σε επιστολή του προς τον Μακρόν νωρίτερα φέτος.Τόσο ο Αμπάς όσο και άλλοιαξιωματούχοι θα πάρουν μέρος στη σύνοδο διαδικτυακά, καθώς οι ΗΠΑ, ένθερμη σύμμαχος του, αρνήθηκε να τους χορηγήσει βίζα.Παρά το γεγονός ότι ο Παλαιστίνιος πρόεδρος χαρακτήρισε την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους «ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», κάποιοι διπλωμάτες ανησυχούν για τα ισραηλινά αντίποινα.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, επανέλαβε χθες ότι δεν θα υπάρξει ένα παλαιστινιακό κράτος και απείλησε να επεκτείνει τον ισραηλινό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα δύο ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του, οκαι ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν την προσάρτηση της περιοχής αυτής.Ωστόσο «δεν θα πρέπει να νιώθουμε τρομοκρατημένοι από τον κίνδυνο αντιποίνων, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτές οι ενέργειες θα συνεχιστούν», επέμεινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕσε συνέντευξή του στο AFP, αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα και την «ύπουλη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».Σύμφωνα με τοντου International Crisis Group, κάθε διπλωματική προσπάθεια για την υποστήριξη των παλαιστινιακών δικαιωμάτων είναι «ευπρόσδεκτη», αλλά χωρίς «συγκεκριμένα μέτρα» που να τις συνοδεύουν, αυτές οι αναγνωρίσεις κινδυνεύουν να «αποσπάσουν την προσοχή από την πραγματικότητα, η οποία είναι η επιταχυνόμενη εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στην πατρίδα τους».