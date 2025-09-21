Ως και 300.000 λίρες αναμένεται να πιάσει σε δημοπρασία βιολί του Αϊνστάιν που χρονολογείται από το 1894
ΚΟΣΜΟΣ
Ως και 300.000 λίρες αναμένεται να πιάσει σε δημοπρασία βιολί του Αϊνστάιν που χρονολογείται από το 1894

Η δημοπρασία διοργανώνεται στο Γκλόστερσαϊρ της Αγγλίας τον επόμενο μήνα - Πωλούνται επίσης μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έδωσε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του το 1932

Ως και 300.000 λίρες αναμένεται να πιάσει σε δημοπρασία βιολί του Αϊνστάιν που χρονολογείται από το 1894
Βιολί που κάποτε ανήκε σε έναν από τους πιο διάσημους επιστήμονες του κόσμου αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία που διοργανώνεται στο Γκλόστερσαϊρ στην Αγγλία τον επόμενο μήνα.

Το μουσικό όργανο του 1894 είναι ένα από τα πολλά αντικείμενα που κάποτε ανήκαν στον Άλμπερτ Αϊνστάιν και πρόκειται να βγουν στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Dominic Winter στο Σάουθ Σέρνεϊ, στις 8 Οκτωβρίου.

Πωλούνται επίσης μια σέλα ποδηλάτου και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που έδωσε ο Αϊνστάιν σε έναν φίλο του το 1932.

Ο ειδικός σε ιστορικά αναμνηστικά, Κρις Άλμπουρι, δήλωσε στο BBC ότι είναι ενθουσιασμένος για την πώληση των «εξαιρετικά ιστορικών αντικειμένων».

Το βιολί Zunterer σε φυσικό μέγεθος πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που αγόρασε ο Αϊνστάιν ο ίδιος.

Όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στη δημοπρασία δόθηκαν στον καλό του φίλο και συνάδελφο του φυσικό Μαξ φον Λάουε στα τέλη του 1932.

Λίγο αργότερα, ο Αϊνστάιν κατέφυγε στην Αμερική για να ξεφύγει από την άνοδο του αντισημιτισμού και του ναζισμού στη Γερμανία.

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Μαξ φον Λάουε τα δώρισε σε μια γνωστή του και θαυμάστρια του Αϊνστάιν, τη Μαργκαρέτε Χόμριχ και τώρα η δισέγγονή της τα διαθέτει προς πώληση.

Κλείσιμο
Ένα άλλο βιολί που κάποτε ανήκε στον Αϊνστάιν, το οποίο του δόθηκε ως δώρο όταν έφτασε στις ΗΠΑ το 1933, πωλήθηκε σε δημοπρασία 516.500 δολάρια (370.000 λίρες) στη Νέα Υόρκη το 2018.


