Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά την απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας - «Πολιτικοποιημένη και ανώφελη έκθεση»

Κλείσιμο

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν θα συγκεντρώνει πλέον σε ετήσια βάση, καθώς βρίσκει το εγχείρημαΑφού προχώρησε σε εξέταση των προγραμμάτων και των εκθέσεων για την οικονομία, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) αποφάσισε «τον τερματισμό της δημοσίευσης εκθέσεων για τη διατροφική ασφάλεια των νοικοκυριών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.Σύμφωνα με το USDA, η έκθεση είναι «υπερβολικά πολιτικοποιημένη» και, «έπειτα από εξέταση, αποδείχτηκε ανώφελη για την επιτέλεση του έργου του υπουργείου».Την πληροφορία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.Η έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών το 2024 θα είναι έτσι η τελευταία και θα δημοσιοποιηθεί στις Οκτωβρίου 2025, διευκρίνισε το υπουργείο.Αφορά την τελευταία χρονιά του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εξουσία.Βασισμένη σε ευρεία έρευνα, η έκθεση έκανε απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας, ή αλλιώς του αριθμούΚατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.Το υπουργείο Γεωργίας όμως επέκρινε την ακολουθούμενη μεθοδολογία.«Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνονται δεδομένα είναι εντελώς υποκειμενικές και δεν διαμορφώνουν πιστή εικόνα της αληθινής κατάστασης ως προς τη διατροφική ασφάλεια», τόνισε χθες στο AFP.«Τα δεδομένα βρίθουν προκατειλημμένων ανακριβειών με σκοπό να δημιουργηθεί αφήγημα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει πραγματικά στην επαρχία, καθώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μείωση του επιπέδου της φτώχειας, αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της απασχόλησης επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», διαβεβαίωσε το USDA.Επίσημα δεδομένα υποδεικνύουν ότι