Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά την απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας - «Πολιτικοποιημένη και ανώφελη έκθεση»

Η κυβέρνηση Τραμπ σταματά την απογραφή της διατροφικής ανασφάειας - «Πολιτικοποιημένη και ανώφελη έκθεση»
ΚΟΣΜΟΣ
Τα τελευταία στοιχεία που θα ανακοινωθούν θα αφορούν τη διακυβέρνηση Μπάιντεν

Τα τελευταία στοιχεία που θα ανακοινωθούν θα αφορούν τη διακυβέρνηση Μπάιντεν

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι δεν θα συγκεντρώνει πλέον σε ετήσια βάση δεδομένα για τη διατροφική ανασφάλεια στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκει το εγχείρημα «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» και «ανώφελο».

Αφού προχώρησε σε εξέταση των προγραμμάτων και των εκθέσεων για την οικονομία, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) αποφάσισε «τον τερματισμό της δημοσίευσης εκθέσεων για τη διατροφική ασφάλεια των νοικοκυριών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το USDA, η έκθεση είναι «υπερβολικά πολιτικοποιημένη» και, «έπειτα από εξέταση, αποδείχτηκε ανώφελη για την επιτέλεση του έργου του υπουργείου».

Την πληροφορία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών το 2024 θα είναι έτσι η τελευταία και θα δημοσιοποιηθεί στις Οκτωβρίου 2025, διευκρίνισε το υπουργείο.

Αφορά την τελευταία χρονιά του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εξουσία.

Βασισμένη σε ευρεία έρευνα, η έκθεση έκανε απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας, ή αλλιώς του αριθμού των νοικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή επαρκούς ποσότητας και ποιότητας για όλα τα μέλη τους.

Κατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε το 13,5% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ το 2023· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.

Κλείσιμο
Το υπουργείο Γεωργίας όμως επέκρινε την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

«Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνονται δεδομένα είναι εντελώς υποκειμενικές και δεν διαμορφώνουν πιστή εικόνα της αληθινής κατάστασης ως προς τη διατροφική ασφάλεια», τόνισε χθες στο AFP.

«Τα δεδομένα βρίθουν προκατειλημμένων ανακριβειών με σκοπό να δημιουργηθεί αφήγημα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει πραγματικά στην επαρχία, καθώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μείωση του επιπέδου της φτώχειας, αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της απασχόλησης επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», διαβεβαίωσε το USDA.

Επίσημα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες κι η δημιουργία θέσεων εργασίας στερεύει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει όμως να αγνοήσει τους δείκτες αυτούς και πρόσφατα απάλλαξε από τα καθήκοντά του κορυφαίο στέλεχος στατιστικής υπηρεσίας.


