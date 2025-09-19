Οργανισμός κατηγορεί τη δήμαρχο του Παρισιού για διαφθορά: Έπαιρνε ρούχα Dior και Burberry με λεφτά των φορολογούμενων

Στο στόχαστρο έχει τεθεί η δήμαρχος
του Παρισιού
, Άνν Ινταλγκό
, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε πάνω από 12.000 ευρώ κρατικού χρήματος για να αγοράσει επώνυμα φορέματα
, αφού προσπάθησε να κρύψει τις δαπάνες της.
Η 66χρονη, η οποία είναι δήμαρχος του Παρισιού
από το 2014, φέρεται να καταχράστηκε τα χρήματα των φορολογουμένων,
αφού αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τις πολυτελείς δαπάνες που έκανε ενόσω κατείχε το αξίωμα.
Οι αποκαλύψεις έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του γαλλικού οργανισμού κατά της διαφθοράς Mediapart
, που σε άρθρο του με τίτλο «Αναφορές εξόδων: Η Άνν Ινταλγκό εξακολουθεί να είναι θυμωμένη με τη διαφάνεια» αναφέρεται σε ορισμένα από τα πολυτελή έξοδα της δημάρχου, όπως στο ότι τον Νοέμβριο του 2023 ξόδεψε 3.067, 50 ευρώ για ένα παλτό Burberry
και τον Μάρτιο του 2024 έκανε αγορά 2.300 ευρώ στον οίκο Dior
.
Μάλιστα, ο οργανισμός – έχοντας συλλέξει τις δαπάνες της δημάρχου έπειτα από αίτημα για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες από την Civic Transparency, μια ομάδα που αγωνίζεται κατά της διαφθοράς – αναφέρει πως η Ινταλγκό δαπάνησε περίπου 84.265 ευρώ σε ρούχα
και ταξιδιωτικά έξοδα
, τα οποία έπειτα ζήτησε να της επιστραφούν από το κράτος.
Ωστόσο, η Mediart
αναφέρει πως η ίδια αρνήθηκε να παράσχει διαφάνεια ανφορικά με τις δαπάνες της και όταν τελικά ερωτήθηκε για τα έξοδά της, η 66χρονη υπερασπίστηκε τη συμπεριφορά της υποστηρίζοντας ότι οι αγορές ήταν νόμιμες -λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της, ο οποίος απαιτεί συχνά ταξίδια και την εκπροσώπηση του Παρισιού σε επίσημες εκδηλώσεις.
«Για τρίτη φορά από το 2014, η δήμαρχος του Παρισιού αρνήθηκε να της παραδώσει τα έξοδα ταξιδιού, γευμάτων και ψυχαγωγίας. Ένας σύλλογος κατάφερε να ανακτήσει ορισμένα από αυτά τα έξοδα μέσω των δικαστηρίων. Αλλά μόνο ένα μέρος», αναφέρει στο δημοσίευμά του ο Mediapart
.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ινταλγκό βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τον Mediapart, καθώς ο οργανισμός αποκάλυψε μια σειρά από αποδείξεις της στο Χ.
Το δημοσίευμα προκάλεσε τις αντιδράσεις
των πολιτικών της αντιπάλων.
Χαρακτηριστικά, ο Πωλ Άττε
, αντιπρόεδρος της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης του συμβουλίου, δήλωσε σε δημοσίευσή του στο Χ τα εξής: «Κανένας επιχειρηματίας δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνει τα ρούχα του ως επαγγελματικά έξοδα. Πληρώνουμε εδώ και χρόνια για την πολυτέλεια στην οποία επιδίδεται η δήμαρχος. Αυτό δεν είναι πλέον Δημοκρατία. Είναι πριγκιπάτο».
Δεν είναι η πρώτη φορά που η δήμαρχος, η οποία ήταν υποψήφια του Σοσιαλιστικού Κόμματος
στις προεδρικές εκλογές του 2022, δέχεται κριτική για τη χρήση δημόσιων πόρων για ιδιωτικές δαπάνες.
Μια άλλη ομάδα κατά της διαφθοράς υπέβαλε ποινική καταγγελία εναντίον της Ινταλγκό πέρυσι, αφού κατηγορήθηκε για κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων, με αποτέλεσμα η αστυνομία να κάνει έφοδο στα γραφεία της.
Επιπλέον, στα τέλη του 2023, η Ινταλγκό κατηγορήθηκε ότι ξόδεψε σχεδόν 60.000 ευρώ για να πάει στην Ταϊτή για επαγγελματικό ταξίδι, το οποίο στη συνέχεια παρέτεινε για δύο εβδομάδες για να κάνει διακοπές.