Βρετανία: Η MI6 στρέφεται στο Dark Web για να στρατολογήσει Ρώσους πράκτορες – Τι είναι το νέο Silent Courier

Πιο δυναμικά στην ψηφιακή εποχή μπαίνει η βρετανική υπηρεσία πληροφοριών – Μέσω του νέου portal στο dark web, θα μεταβιβάζονται με ασφάλεια πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες οπουδήποτε στον κόσμο