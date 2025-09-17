Οι Ισραηλινοί προελαύνουν στην πόλη της Γάζας - Προσωρινό πέρασμα 48 ωρών για τα «καραβάνια απελπισίας», δείτε βίντεο
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την περιοχή - Ο Νετανιάχου μιλά για «κρίσιμο στάδιο» του πολέμου, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί για γενοκτονία - Η ΕΕ ετοιμάζει νέες κυρώσεις στο Ισραήλ
Η χερσαία εισβολή ξεκίνησε από τα περίχωρα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις και την καταστροφή πολυώροφων κτιρίων την τελευταία εβδομάδα.
״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם" - אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025
במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב'.
הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd
Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έγραψε: «Η Γάζα καίγεται», τονίζοντας ότι οι IDF «χτυπούν τρομοκρατικές υποδομές» και εργάζονται για την «απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς». Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την επίθεση «κρίσιμο στάδιο» του πολέμου, βλέποντας τη Γάζα ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.
Στο πλαίσιο αυτό ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας
«Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα. Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.
#عاجل ‼️ إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها،— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2025
⭕️يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين
⭕️سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.
⭕️في هذه المرحلة، سيتاح الانتقال عبر هذا المسار لمدة 48… pic.twitter.com/PZMhtu4B51
Ανθρωπιστική κρίση και διεθνείς αντιδράσειςΟ ΟΗΕ και ανθρωπιστικοί φορείς προειδοποιούν ότι η επίθεση θα επιδεινώσει την ήδη δραματική κατάσταση, με τμήματα της Γάζας να έχουν κηρυχθεί επισήμως σε λιμό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στη Γάζα και τα περίχωρά της, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι μόνο το 40% έχει εγκαταλείψει την περιοχή.
Την Τρίτη, ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ κατέληξε ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, υποστηρίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι «στοχοποιήθηκαν συλλογικά λόγω της ταυτότητάς τους». Το Ισραήλ απέρριψε «κατηγορηματικά την παραμορφωμένη και ψευδή έκθεση».
Εικόνες καταστροφής και μαρτυρίεςΟι βομβαρδισμοί άφησαν πίσω κατεστραμμένα σπίτια και χιλιάδες άμαχους σε φυγή. Στη συνοικία Σέιχ Ραντουάν, σπίτια ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς, ενώ κάτοικοι μετέφεραν ό,τι είχε απομείνει από τα υπάρχοντά τους.
«Φόβος, φόβος, μόνο φόβος. Εκρήξεις πάνω από τα κεφάλια μας όλη μέρα», είπε ο Μάισαρ Αλ Αντγουάν, κάτοικος της Γάζας. Η Ραουάν Αλ Σαλμόνι, μητέρα τεσσάρων παιδιών, περιέγραψε ότι νόμιζε πως θα πεθάνει: «Είπαμε στον Θεό, θα πεθάνουμε εδώ. Είναι θαύμα που σωθήκαμε».
Διεθνείς αντιδράσεις για την ισραηλινή επιχείρησηΟ ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την εισβολή: «Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει τώρα».
Η Παλαιστινιακή Αρχή έκανε έκκληση για παγκόσμια παρέμβαση, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ για «έγκλημα πολέμου». Παρά τις αντιδράσεις, οι ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ στηρίζουν ανοιχτά το Ισραήλ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει στην Ιερουσαλήμ: «Μπορεί να χρειαστεί τελικά μια αποφασιστική στρατιωτική επιχείρηση για να εξαλειφθεί η Χαμάς».
Το υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά χαρακτήρισε την Τρίτη τη νέα χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα «φρικτή».
«Επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση και θέτει σε κίνδυνο την απελευθέρωση των ομήρων», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο X. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ πρέπει να τηρεί το διεθνές δίκαιο».
Israel’s new ground offensive in Gaza City is horrific. It worsens the humanitarian crisis and jeopardizes the release of the hostages. The Government of Israel must adhere to international law.— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) September 16, 2025
«Αύριο (σ.σ σήμερα), οι επίτροποι θα εγκρίνουν μια δέσμη μέτρων για το Ισραήλ», δήλωσε η εκπρόσωπος Πάολα Πινιο σε δημοσιογράφους.
«Συγκεκριμένα, μια πρόταση για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ».
Το μέτωπο στη ΓάζαΗ Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση «πρωτοφανή βάρβαρη σιωνιστική κλιμάκωση» που «παραβιάζει κάθε διεθνή κανόνα». Το Ισραήλ εκτιμά ότι στη Γάζα παραμένουν 2.000 με 3.000 μαχητές της Χαμάς, αριθμός μικρός σε σχέση με τον άμαχο πληθυσμό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκκαθάριση της περιοχής.
Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε: «Η Γάζα είναι το κύριο προπύργιο της Χαμάς αυτή τη στιγμή. Είπα κύριο, όχι τελευταίο».
