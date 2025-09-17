Πόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε 120 δισ. δολάρια τον χρόνο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε, είπε ο Ζελένσκι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν, στο μεταξύ, τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την

στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών

Το πρακτορείο

μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.



Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL , ανέφεραν οι πηγές.



Σεανέρχεται το απαιτούμενο κόστος για κάθε χρόνο πολέμου, σύμφωνα με όσα είπε ο, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,«Το κόστος αυτού του πολέμου σήμερα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ανέρχονται σε 120 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Από αυτά, τα 60 καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας. Και το επόμενο έτος, πρέπει να βρούμε άλλα 60», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας, πάντως, πως η ελπίδα του είναι να τερματιστούν οι συγκρούσεις τη φετινή χρονιά.«Ελπίζω ότι θα τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο. Το «plan A» είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και το «plan B» τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι όλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν λέω ότι σε καιρό ειρήνης, κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας ή στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφάλειας, θα χρειαστούμε τα ίδια μεγάλα ποσά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβετε την κλίμακα αυτού του ζητήματος», σημείωσε ο Ζελένσκι.κάλεσε χθες τοννα φτάσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε πως και ο ίδιος θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τους διαπραγματευτές Μόσχας και Κιέβου.«Ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνάψει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Βρετανία, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια των μελλοντικών ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιθανότατα θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις δύο αντιπροσωπείες, επειδή τα δύο μέρη «δεν μπορούν να συνυπάρξουν».«Φαίνεται ότι θα πρέπει να καθίσω σε ένα δωμάτιο μαζί τους, επειδή αυτοί δεν μπορούν να καθίσουν μαζί σε ένα», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.