Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για το Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε το Κίεβο - Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν τα πρώτα πακέτα στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία στο πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που χρηματοδοτείται από άλλους συμμάχους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πρώτο την είδηση χθες Τρίτη, επικαλούμενο πηγές.

Ο Αμερικανός αρμόδιος υφυπουργός Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι ενέκρινε έως και δύο αποστολές 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού, που ονομάζεται Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία ή PURL, ανέφεραν οι πηγές.


