Γαλλία: 300 συλλήψεις, τραυματίες και συνεχίζονται οι οδομαχίες – «Ουσιαστικές ρήξεις» υπόσχεται ο Λεκορνί
Αποκλεισμοί δρόμων, επιθέσεις σε υποδομές, συγκρούσεις με αστυνομικούς - Περίπου 400 διαδηλωτές κατέλαβαν τον σταθμό Γκαρ ντι Νορ στο Παρίσι
Σε αναταραχή παραμένει η Γαλλία, όπου εξελίσσονται οι μαζικές διαδηλώσεις πολιτών, που ανταποκρίθηκαν στο διαδικτυακό κάλεσμα «Να τα μπλοκάρουμε όλα» (Bloquon tout).
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, οι συλλήψεις άγγιξαν τις 295, εκ των οποίων οι 171 έγιναν στην περιοχή του Παρισιού. Η αστυνομία μέχρι το μεσημέρι είχε διαλύσει 106 μπλόκα, ενώ συνολικά έγιναν 273 συγκεντρώσεις και 157 αποκλεισμοί, με περίπου 29.000 συμμετέχοντες.
Κι ενώ ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», στο κέντρο των δρόμων μεγάλων πόλεων, από το Παρίσι έως τη Μασσαλία, τη Ρεν και την Τουλούζη, υπάρχουν οδομαχίες, επιθέσεις σε υποδομές και συγκρούσεις με αστυνομικούς. Διακοπές υπάρχουν και σε μέσα μεταφοράς, με πιο χαρακτηριστική αυτή που έγινε στον σταθμό Γκαρ ντι Νορ, που σταμάτησε προσωρινά να λειτουργεί μετά την κατάληψη περίπου 400 διαδηλωτών.
Σε δημόσιους χώρους εκδηλώθηκαν 105 πυρκαγιές, κάποιες εκ των οποίων μακριά από τα κέντρα των κινητοποιήσεων, ενώ τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Στις Άρδεννες, δύο οχήματα καταστράφηκαν σε λατομείο, ενώ στο Σεμπαστιέν πυρπολήθηκε κολώνα των τηλεπικοινωνιών.
Παρεμβάσεις έγιναν σε πάνω από 100 σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ στη Ρεν, λεωφορείο πυρπολήθηκε και πυροσβέστης δέχθηκε επίθεση. Σε ορισμένες περιοχές όπως η Σαμπερί, οι δράσεις είχαν πιο «συμβολικό» χαρακτήρα, με ποδηλάτες να μπλοκάρουν κυκλικούς κόμβους.
Εκπρόσωποι των συνδικάτων μιλούν για κοινωνικό πόλεμο, ενώ αρκετοί διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, καθώς υποστηρίζουν ότι ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυξάνει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό στις πλάτες των εργαζομένων.
Οργανώνονται μέσω Telegram, Signal και WhatsApp
Σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Ρεν και η Μασσαλία, υπάρχουν ομάδες μέσω των οποίων οι διαδηλωτές οργανώνονται, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για μέρη που έχουν αποκλειστεί, για σημεία συγκεντρώσεων αλλλά και για κινήσεις στην αστυνομία.
Σε ένα κανάλι Telegram για το Παρίσι, με τίτλο «Πού είναι τα Στρουμφάκια», καταγράφονται συνεχώς οι κινήσεις των δυνάμεων ασφαλείας.
Λιγότερο οργισμένη είναι η κατάσταση σε αντίστοιχα γκρουπ μικρότερων πόλεων, όπου κυκλοφορούν φωτογραφίες με δεκάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται ειρηνικά σε πλατείες ή κυκλικούς κόμβους που έχουν αποκλειστεί από το πρωί.
Ουσιαστικές ρήξεις υπόσχεται ο Λεκορνί
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνί υποσχέθηκε «ρήξεις», όχι μόνο «σχηματικές», αλλά «και ουσιαστικές», ενώ τις επόμενες ημέρες θα υποδεχθεί τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας.
Κατά την τελετή μεταβίβασης της εξουσίας, ο Λεκορνί επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του Φρανσουά Μπαϊρού και δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Σύμφωνα με τον νεορισθέντα πρωθυπουργό, θα πρέπει να υπάρξει τέλος στην απόκλιση μεταξύ της πολιτικής ζωής και της πραγματικής ζωής στη χώρα. «Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», είπε ο Σεμπαστιέν Λεκορνί που διαδέχεται τον Φρανσουά Μπαϊρού που ανατράπηκε από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μία κατακερματισμένη, άνευ κυβερνητικής πλειοψηφίας, Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
