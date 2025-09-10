Γαλλία: Οδομαχίες και συλλήψεις, 80.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ακροαριστερές οργανώσεις «βλέπει» ο υπ. Εσωτερικών
Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές γαλλικές πόλεις με κεντρικό σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» - Άγριες οδομαχίες - Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές οι οποίες ανέφεραν πως αναμένουν ότι θα υπάρξουν επεισόδια βίας, ο αριθμός των ατόμων που θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις θα υπερβαίνει τις 100.000.
Οδομαχίες σε πολλές πόλεις και πάνω από 200 συλλήψεις
Όπως είχε προαναγγελθεί, περίπου 80.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τις δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν.
Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 συλλήψεις.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025
The French police is under attack by the far-left in Paris
🇫🇷 pic.twitter.com/Yj8HTcblIe
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια. Στην περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς προβλέπονται καθυστερήσεις σε πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στον σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς θεωρείται πιθανός στόχος των διαδηλωτών.
#Gendarmerie 🔵 Les militaires sont présents sur tous les points du territoires où des actions sont menées. La situation est évolutive, notre dispositif s'adapte en temps réel. pic.twitter.com/JCX8q4QvEW— Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) September 10, 2025
Οι Αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας συγκρούστηκαν με μαθητές έξω από το λύκειο Hélène-Boucher. Κάδοι απορριμμάτων ανατράπηκαν και εκτοξεύθηκαν προς τα οχήματα της αστυνομίας, ενώ οι νεαροί ταραχοποιοί πέταξαν και αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.
Για τη διάλυση του πλήθους των διαδηλωτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγινε χρήση δακρυγόνων.
#Paris, grosse scène d'affrontements entre les manifestants qui bloquent le lycée Hélène-Boucher et la police. La police est contrainte de reculer et d'utiliser du gaz lacrymogène. #10septembre #bloquonstout #manifestation #paris #streetreporter #france #10septembre2025 #blocus pic.twitter.com/m2CW6GFGXn— Jules Ravel (@JulesRavel1) September 10, 2025
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, μεμονωμένα επεισόδια έχουν σημειωθεί επίσης στη Λυών, τη Μασσαλία και τη Βρετάνη.
Στον νομό Ιλ-ε-Βιλαίν της Βρετάνης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο και ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Une épaisse fumée noire se dégage sous le pont de l'Alma, à Rennes. Un bus du Star, bloqué sous le pont, est en feu. pic.twitter.com/Wnz0QcrwNr— Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025
🚨 TOULOUSE SOUS PRESSION 🚨— Bloquons Tout ! - 10 Septembre 2025 (@bloquonstout) September 10, 2025
🔥 Blocage en cours, la situation est explosive !
⚡ Les CRS arrosent de lacrymos pour tenter de briser le mouvement, mais la colère gronde encore plus fort.
👉 On ne se laisse pas écraser, la détermination est totale !#10septembre pic.twitter.com/ymELSw98z3
Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.
Des manifestants bloquent le périphérique au niveau de Porte de la Chapelle à Paris. #10septembre2025 pic.twitter.com/21nR6maR5y— Enzo Rabouy (@enzorabouyy) September 10, 2025
Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.
France braces for day of disruption as 'Block Everything' protests against government's austerity measures, led by far-left activists, threaten to obstruct transport and other services pic.twitter.com/VnwxmYj5cB— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 10, 2025
