Γαλλία: Οδομαχίες και συλλήψεις, 80.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ακροαριστερές οργανώσεις «βλέπει» ο υπ. Εσωτερικών

Οδομαχίες σε πολλές πόλεις και πάνω από 200 συλλήψεις

Όπως είχε προαναγγελθεί, περίπου

έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τις δεκάδες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής Μακρόν.





Από το πρωί της Τετάρτης, συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς λαμβάνουν χώρα σε αρκετές περιοχές του Παρισιού και άλλων πόλεων, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 συλλήψεις.









Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει προβλήματα και καθυστερήσεις σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια.





Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.