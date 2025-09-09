Συνελήφθη 57χρονος για την αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χίθροου - Είχε πάνω του σπρέι αυτοάμυνας
Το σπρέι προκάλεσε ερεθισμό σε 21 άτομα - Είχε εκκενωθεί προσωρινά ο Τερματικός Σταθμός 4
Ένας άνδρας συνελήφθη μετά από ένα περιστατικό στο βρετανικό αεροδρόμιο Χίθροου που οδήγησε στην εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 4 το βράδυ της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τον Independent, πρόκειται για έναν 57χρονο, ο οποίος συνελήφθη την Τρίτη, καθώς οι Αρχές ανακάλυψαν πως στα πράγματά του ένα δοχείο με υλικό που πιστεύεται ότι είναι σπρέι CS που χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα.
Το ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει πως το εν λόγω σπρέι χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου – όταν θέλουν να ακινητοποιήσουν άτομα που αποτελούν κίνδυνο για τον εαυτό τους ή για άλλους. Χρησιμοποιείται, επίσης, από τον στρατό σε εκπαιδευτικές επιχειρήσεις και για τη δοκιμή αντιασφυξιογόνων μασκών.
Κατά τη χρήση του, η ουσία μπορεί είτε να διασκορπιστεί σε ένα σύννεφο καπνού είτε να διαλυθεί σε υγρό για να χρησιμοποιηθεί ως σπρέι.
Πιστεύεται ότι η ουσία αυτή προκάλεσε αντίδραση σε όσους βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα 21 άτομα να αναφέρουν τραυματισμούς στα ασθενοφόρα που έσπευσαν στην περιοχή. Όπως αναφέρει το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, το σπρέι CS τους προκάλεσε ερεθισμό, αλλά κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό και η έρευνα συνεχίζεται.
Θυμίζεται ότι γύρω στις 17:00 (ώρα Αγγλίας) η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για «περιστατικό που αφορά σε επικίνδυνα υλικά» και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, μαζί με αστυνομικούς και ασθενοφόρα.
Δεκάδες πτήσεις καθυστέρησαν και χιλιάδες ταξιδιώτες επηρεάστηκαν από την προσωρινή εκκένωση του Τερματικού Σταθμού 4 το – καθώς η διοίκηση του αεροδρομίου συμβούλεψε τους επιβάτες να μείνουν προσωρινά μακριά από το σημείο.
Παράλληλα, η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να σταματήσουν στο τερματικό λόγω του περιστατικού.
Foil blankets now being handed out. Getting pretty cold out here, no more updates from the megaphone man yet. @skynews @bbcnews @itvnews @mailonline #heathrow #terminal4 pic.twitter.com/mXznTVrMOs— Alex (@AlexOakes) September 8, 2025
