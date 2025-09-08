Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άνοιξε ο Τερματικός Σταθμός 4
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άνοιξε ο Τερματικός Σταθμός 4
Είχε εκκενωθεί λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» - Δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν το απόγευμα της Δευτέρας, ανταποκρινόμενες σε «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».
«Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Πυροσβεστική – την οποία παρέθεσε στο BBC.
Το περιστατικό αφορούσε στον Τερματικό Σταθμό 4, όπως ανέφερε και το ίδιο το αεροδρόμιο στο Χ, ο οποίος σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση επαναλειτουργεί κανονικά.
Η Πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 (ώρα Αγγλίας), και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο - όπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με αναφορές του BBC, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν εκτός του αεροδρομίου άρρωστοι, αλλά κανένας τους σε κρίσιμη κατάσταση.
Νωρίτερα, ο εθνικός σιδηροδρομικός σταθμός της Βρετανίας, National Rail, σε μια ανάρτηση στο X είχε αναφέρει το εξής: «Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό».
«Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Πυροσβεστική – την οποία παρέθεσε στο BBC.
Heathrow now handing out water, bosh! pic.twitter.com/xD6QR8hoBR— Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025
Emergency services have confirmed Terminal 4 is safe to reopen and we are doing everything we can to ensure all flights to depart as planned today. We are very sorry for the disruption caused, the safety and security of our passengers and colleagues is our number one priority. We… pic.twitter.com/vWjlqVQKu7— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025
Η Πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 (ώρα Αγγλίας), και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο - όπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με αναφορές του BBC, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν εκτός του αεροδρομίου άρρωστοι, αλλά κανένας τους σε κρίσιμη κατάσταση.
Νωρίτερα, ο εθνικός σιδηροδρομικός σταθμός της Βρετανίας, National Rail, σε μια ανάρτηση στο X είχε αναφέρει το εξής: «Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό».
⚠️NEW - #ArdrossanHarbour - No trains to / from Ardrossan Harbour until approximately 20:00.— National Rail (@nationalrailenq) September 8, 2025
ℹ️https://t.co/9s30YbdNfU
