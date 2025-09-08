Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άνοιξε ο Τερματικός Σταθμός 4
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άνοιξε ο Τερματικός Σταθμός 4

Είχε εκκενωθεί λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν το απόγευμα της Δευτέρας, ανταποκρινόμενες σε «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

«Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά», ανέφερε νωρίτερα σε δήλωσή της η Πυροσβεστική – την οποία παρέθεσε στο BBC.

 Το περιστατικό αφορούσε στον Τερματικό Σταθμό 4, όπως ανέφερε και το ίδιο το αεροδρόμιο στο Χ, ο οποίος σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση επαναλειτουργεί κανονικά.



Η Πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 (ώρα Αγγλίας), και δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο - όπου έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα. Σύμφωνα με αναφορές του BBC, αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν εκτός του αεροδρομίου άρρωστοι, αλλά κανένας τους σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, ο εθνικός σιδηροδρομικός σταθμός της Βρετανίας, National Rail, σε μια ανάρτηση στο X είχε αναφέρει το εξής: «Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό».


