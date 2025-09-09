Μετά τις διακοπές, τα προβλήματα: Το ένα τρίτο των Ιταλών ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση σύμφωνα με δημοσκόπηση
Ιταλία Δημοσκόπηση Έξοδα Σχολείο

Μετά τις διακοπές, τα προβλήματα: Το ένα τρίτο των Ιταλών ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση σύμφωνα με δημοσκόπηση

Το 30,9% των πολιτών απάντησε, σε δημοσκοπική έρευνα ότι είναι πολύ πιθανό να πιεστεί οικονομικά, λόγω των δόσεων του φόρου εισοδήματος, η καταβολή των οποίων ξεκινά στο τέλος του μηνός

Μετά τις διακοπές, τα προβλήματα: Το ένα τρίτο των Ιταλών ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση σύμφωνα με δημοσκόπηση
Μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, σημαντικό ποσοστό των Ιταλών προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα.

Όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa, το 30,9% των πολιτών απάντησε, σε δημοσκοπική έρευνα ότι είναι πολύ πιθανό να πιεστεί οικονομικά, λόγω των δόσεων του φόρου εισοδήματος, η καταβολή των οποίων ξεκινά στο τέλος του μηνός.

Το 41% των Ιταλών ηλικίας 45 με 64 ετών θεωρεί ότι το κύριο οικογενειακό του πρόβλημα, τους επόμενους μήνες θα είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και πάγιων εξόδων, με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της ενέργειας και στους δημοτικούς και κρατικούς φόρους.

Δεύτερη αιτία ανησυχίας, με ποσοστό 19,1%, είναι οι πιθανές εξελίξεις στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Το 84% των ερωτηθέντων, παράλληλα, θεωρεί ότι φέτος θα καταγραφεί σημαντική αύξηση σε ότι αφορά τα σχολικά είδη και το κόστος των σχολικών βιβλίων, τα οποία στην Ιταλία δεν διατίθενται δωρεάν από το κράτος.

Το 50,9% των νέων ηλικίας 19 με 24 ετών απάντησε στην δημοσκοπική έρευνα ότι το θέμα που το απασχολεί περισσότερο, προκαλώντας του μεγαλύτερο άγχος, είναι το πώς θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το 17% των πολιτών, τέλος, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας λεγόμενου «συνδρόμου επιστροφής από τις διακοπές», με συμπτώματα όπως αϋπνία , κόπωση, οξυθυμία και δυσκολία συγκέντρωσης την ώρα της δουλειάς.

