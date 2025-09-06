Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Τραγωδία στη Νορμανδία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Μία νεκρή και 3 άτομα σε κρίσιμη κατάσταση
Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο του οχήματος
Πανικός επικράτησε στην περιοχή Πιρού της Νορμανδίας, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε πολλούς πεζούς.
Σύμφωνα με τη Le Parisien, ο οδηγός προσέκρουσε τη βεράντα μίας πιτσαρίας, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να χάσει τη ζωή της και 3 άτομα να τραυματιστούν σοβαρά.
Οι τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες παρείχαν πρώτες βοήθειες σε συνολικά 6 τραυματίες, τέσσερις πεζούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, σύμφωνα με την περιφέρεις.
«Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου υπέστη αδιαθεσία», δήλωσε ο εισαγγελέας, Γκωτιέ Πουπό.
«Το όχημα συνέχισε την πορεία του για αρκετά μέτρα πριν συγκρουστεί με μια ομάδα ατόμων. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλα τρία άτομα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η εκδοχή της πρόθεσης αποκλείεται κατηγορηματικά», τόνισε στη συνέχεια.
