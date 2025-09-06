Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συλλήψεις και προσαγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Οι δηλώσεις του Δημήτρη Πλακιά
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της δικογραφίας στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών έγιναν σε αρκετά σημεία της χώρας.
Οι συγκεντρώσεις διοργανώθηκαν έπειτα από κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού.
Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε τα εξής: ανέφερε: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως, κατεβαίνουμε στις πλατείες, σε όλη την Ελλάδα, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, χωρίς συμφέροντα, μόνο για το καλό».
Εκτός από το Σύνταγμα, συγκεντρώσεις έγιναν στην Καλαμπάκα, με τη συμμετοχή της οικογένειας Πλακιά που έχασε τρία κορίτσια της στα Τέμπη, αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ως το Βόλο, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Χίο, Αγρίνιο, Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κέρκυρα και άλλες.
Λόγω της συγκέντρωσης, στην Αθήνα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα, παραμένει κλειστός από τις 16:00 και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
«Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ !
Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών!
Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη…
ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…
Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.
Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!
Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους !
Εκτός από το Σύνταγμα, συγκεντρώσεις έγιναν στην Καλαμπάκα, με τη συμμετοχή της οικογένειας Πλακιά που έχασε τρία κορίτσια της στα Τέμπη, αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ως το Βόλο, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Χίο, Αγρίνιο, Ρέθυμνο, Καλαμάτα, Ηράκλειο, Καρδίτσα, Κέρκυρα και άλλες.
Λόγω της συγκέντρωσης, στην Αθήνα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα, παραμένει κλειστός από τις 16:00 και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!
Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε.
Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!
Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του.
Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.
6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!
Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία!
Αυτό είναι η ζωή μας!
Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας!
Βγαίνουμε στους δρόμους!
Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα.
Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη.
Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά!
Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά!
6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα!
Όπου χτυπά ελληνική καρδιά.
Όλοι μαζί για το δικαιωμα στην αληθινή ζωή!
Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη!
Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια!
Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο...
Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.
Η ζωή ειναι ελπίδα, είναι όνειρο, ειναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο δρόμο ως ένα !
Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλων όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο …
Χωρίς χρώματα
Χωρίς κόμματα
Χωρίς συμφέροντα
Μόνο για το καλό
Το Ανώτατο Καλό»
Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και γκαζάκια.
Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας ανήλικος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μαχαίρι και ναρκωτικά, ενώ πήγαινε προς τη συγκέντρωση
Συνολικά, στην Αθήνα οι Αρχές προχώρησαν σε 25 προσαγωγές.
Συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο της ΧΑΝΘ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα ήταν τεταμένο.
Σημειώνεται ότι οι Αρχές προχώρησαν σε 16 προληπτικές προσαγωγές σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν 3 άτομα.
Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το δημαρχείο της Καλαμπάκας.
«Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πλακιάς μόλις τελείωσε η πορεία, ενώ το πλήθος φώναζε «Αθάνατες». Ο ίδιος φορούσε κονκάρδα που έγραφε το μήνυμα «Μέχρι Τέλους» - την οποία έφτιαξαν φοιτητές στην Αθήνα. «Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάει και ο τελευταίος φυλακή... Οι πολίτες της Καλαμπάκας μας αγαπούσαν και μας αγαπάνε, κάθε φορά που τους καλούμε είναι εκεί», είπε.
Δείτε φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος
Δημήτρης Πλακιάς: Ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας και εκεί θα σας χρειαστούμε όλους
Παράλληλα, στην Καλαμπάκα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, στις 18:30.
«Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω διάφορους κλάδους εδώ και από μεγάλους ανθρώπους όπως και μικρά παιδιά... Ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας και εκεί θα σας χρειαστούμε όλους, να πιστέψετε στους συγγενείς των θυμάτων... Η αλήθεια θα φανεί», δήλωσε στη συγκέντρωση ο Δημήτρης Πλακιάς.
Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το δημαρχείο της Καλαμπάκας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη συγκέντρωση στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Καλαμπάκας
