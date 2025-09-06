Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε.Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του.Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία!Αυτό είναι η ζωή μας!Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας!Βγαίνουμε στους δρόμους!Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την πραγματική ζωή, και όχι για την θλιβερή και ψεύτικη «πραγματικότητα» που μας επιβάλλουν με την παρακμή, τη σήψη και το ψέμα.Βγαίνουμε με οδηγό την καθαρότητα και την αγάπη.Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά κινεί βουνά!Η πίστη μας ότι θα τα καταφέρουμε να φτιάξουμε ειρήνη, κινεί βουνά!6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες ! Σε όλη την Ελλάδα!Όπου χτυπά ελληνική καρδιά.Όλοι μαζί για το δικαιωμα στην αληθινή ζωή!Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη!Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια!Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο...Το δικαίωμα στα όνειρα και την ελπίδα.Η ζωή ειναι ελπίδα, είναι όνειρο, ειναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα μας βρει στο δρόμο ως ένα !Στο σημείο που βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή… ας κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας… για τη μνήμη όλων όσοι βίωσαν το άδικο και όλων όσοι αποκλείστηκαν από τη ζωή για ένα δικό μας καλύτερο αύριο …Χωρίς χρώματαΧωρίς κόμματαΧωρίς συμφέρονταΜόνο για το καλόΤο Ανώτατο Καλό»

Συλλήψεις και προσαγωγές στην Αθήνα



Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη - 3 συλλήψεις

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν 3 συλλήψεις ατόμων που κατευθύνονταν στη συγκέντρωση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο ένας φορούσε μάσκα, ο δεύτερος είχε μάσκα και γάντια, ενώ ο τρίτος συλληφθείς είχε και σφυρί.Στην κατοχή των δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και γκαζάκια.Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας ανήλικος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μαχαίρι και ναρκωτικά, ενώ πήγαινε προς τη συγκέντρωσηΣυνολικά, στην Αθήνα οι Αρχές προχώρησαν σε 25 προσαγωγές.Συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποιήθηκε και στηΠλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο της ΧΑΝΘ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα ήταν τεταμένο.Σημειώνεται ότι οι Αρχές προχώρησαν σε 16 προληπτικές προσαγωγές σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν 3 άτομα.



Δημήτρης Πλακιάς: Ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας και εκεί θα σας χρειαστούμε όλους



Παράλληλα, στην Καλαμπάκα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, στις 18:30.



«Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω διάφορους κλάδους εδώ και από μεγάλους ανθρώπους όπως και μικρά παιδιά... Ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας και εκεί θα σας χρειαστούμε όλους, να πιστέψετε στους συγγενείς των θυμάτων... Η αλήθεια θα φανεί», δήλωσε στη συγκέντρωση ο Δημήτρης Πλακιάς.





Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το δημαρχείο της Καλαμπάκας.«Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πλακιάς μόλις τελείωσε η πορεία, ενώ το πλήθος φώναζε «Αθάνατες». Ο ίδιος φορούσε κονκάρδα που έγραφε το μήνυμα «Μέχρι Τέλους» - την οποία έφτιαξαν φοιτητές στην Αθήνα. «Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάει και ο τελευταίος φυλακή... Οι πολίτες της Καλαμπάκας μας αγαπούσαν και μας αγαπάνε, κάθε φορά που τους καλούμε είναι εκεί», είπε.



