Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ο Τραμπ δηλώνει πως έχει αποφασίσει σε ποια αμερικανική πόλη έπεται ανάπτυξη του στρατού
Ο Τραμπ δηλώνει πως έχει αποφασίσει σε ποια αμερικανική πόλη έπεται ανάπτυξη του στρατού
Ανάμεσά στις πόλεις που έριξε στο τραπέζι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και κυβερνούν Δημοκρατικοί ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως έχει πάρει τις αποφάσεις του για ακόμη μια αμερικανική μεγαλούπολη όπου εννοεί να διατάξει να αναπτυχθούν μονάδες της Εθνοφρουράς για να παταχθεί η εγκληματικότητα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια είναι.
Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έριξε στο τραπέζι τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα διαφόρων αστικών κέντρων – σε όλα κυβερνούν δημοκρατικοί –, στο πλαίσιο εκστρατείας «νόμου και τάξης». Ανάμεσά τους ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη. Το τρέχον διάστημα, είναι ανεπτυγμένα στοιχεία της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έριξε στο τραπέζι τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα διαφόρων αστικών κέντρων – σε όλα κυβερνούν δημοκρατικοί –, στο πλαίσιο εκστρατείας «νόμου και τάξης». Ανάμεσά τους ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη. Το τρέχον διάστημα, είναι ανεπτυγμένα στοιχεία της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.
Ειδήσεις σήμερα:
Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και κατέληξαν να σκοτώσουν αμάχους
Τσίπρας: Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές - Εθνικό σχέδιο ανάταξης με ορίζοντα 5ετίας
Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα