Ο Τραμπ δηλώνει πως έχει αποφασίσει σε ποια αμερικανική πόλη έπεται ανάπτυξη του στρατού
Ο Τραμπ δηλώνει πως έχει αποφασίσει σε ποια αμερικανική πόλη έπεται ανάπτυξη του στρατού

Ανάμεσά στις πόλεις που έριξε στο τραπέζι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και κυβερνούν Δημοκρατικοί ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως έχει πάρει τις αποφάσεις του για ακόμη μια αμερικανική μεγαλούπολη όπου εννοεί να διατάξει να αναπτυχθούν μονάδες της Εθνοφρουράς για να παταχθεί η εγκληματικότητα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποια είναι.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έριξε στο τραπέζι τις τελευταίες εβδομάδες τα ονόματα διαφόρων αστικών κέντρων – σε όλα κυβερνούν δημοκρατικοί –, στο πλαίσιο εκστρατείας «νόμου και τάξης». Ανάμεσά τους ήταν η Βαλτιμόρη, το Σικάγο και η Νέα Ορλεάνη. Το τρέχον διάστημα, είναι ανεπτυγμένα στοιχεία της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.


