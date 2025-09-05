Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η Αίγυπτος λέει «όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων: «Είναι κόκκινη γραμμή, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί»
Η Αίγυπτος λέει «όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων: «Είναι κόκκινη γραμμή, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί»
«Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
Πιο σκληρή ρητορική έναντι του Ισραήλ υιοθετεί η Αίγυπτος, που διαμηνύει ότι δεν θα δεχθεί τον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων και τη γενοκτονία. Η παρέμβαση έρχεται αφότου χιλιάδες κάτοικοι της πόλης της Γάζας αψήφησαν τις εντολές του Τελ Αβίβ αν την εγκαταλείψουν.
«Ο εκτοπισμός δεν είναι επιλογή και είναι κόκκινη γραμμή για την Αίγυπτο και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί», διαμύνησε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι στους δημοσιογράφους στη Λευκωσία. «Εκτοπισμός σημαίνει εκκαθάριση και το τέλος της παλαιστινιακής υπόθεσης και δεν υπάρχει νομική ή ηθική βάση για να διώχνεις τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», πρόσθεσε.
Η παρέμβαση του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε συνέχεια της σκληρής κριτικής που ασκεί η χώρα στο Ισραήλ, αν και έχει εργασθεί από κοινού με το Κατάρ και τις ΗΠΑ στην προσπάθεια να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.
Ο Αιγύπτιος υπουργός τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει επί του πεδίου είναι μακράν πέραν της φαντασίας. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη εκεί, μαζικές δολοφονίες αμάχων, τεχνητή λιμοκτονία, που προκαλούν οι Ισραηλινοί», είπε.
Το Ισραήλ αρνείται τα περί γενοκτονίας και επιμένει ότι οι ενέργειές του στη Γάζα δικαιολογούνται ως αυτοάμυνα. Η επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου. Το σχέδιο προβλέπει τη νίκη έναντι της Χαμάς και το Ισραήλ, σύμφωνα με εκπρόσωπο των IDF, ελέγχει περίπου το 40% της πολης.
