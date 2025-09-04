Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Τραυματίστηκαν παιδιά 7-8 ετών
Σοβαρά τραυματίας η συνοδός των παιδιών - Για ατύχημα μιλούν οι αρχές
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Σύμφωνα με την Bild, μια BMW έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών, ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, ενώ έκανε στροφή. Τρία από τα 15 παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Virchow, που βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.
#Berlin-Wedding: Unter den Opfern sollen viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht. https://t.co/Dor5t4s1gJ pic.twitter.com/dugraW1Shm— Bettina Punkt (@Taykra) September 4, 2025
Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου.
⚡️🇩🇪 Breaking Report – DDF ⚡️— 🌞🟣General_QuackerDDF🍅🌞 (@CarmeliBarak) September 4, 2025
A suspected terror ramming attack in Berlin has left several children and a kindergarten teacher injured.
Emergency services and German police were quick to respond, detaining the driver at the scene. Authorities are investigating the incident as a… pic.twitter.com/W28LtDtkap
Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.
Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το πρόκειται για ατύχημα. Ο οδηγός ανακρίθηκε και δεν έχει τραυματισμούς.
#BREAKING:— Jahangir (@jahangir_sid) September 4, 2025
🚨A car drove into a crowd in #Berlin, #Germany and several people, including children, were reported injured.
Source: BILD pic.twitter.com/9vmM5twAcX
