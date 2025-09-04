Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Τραυματίστηκαν παιδιά 7-8 ετών
Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Τραυματίστηκαν παιδιά 7-8 ετών

Σοβαρά τραυματίας η συνοδός των παιδιών - Για ατύχημα μιλούν οι αρχές

Χάος επικράτησε σε δρόμο του Βερολίνου, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα ατόμων, που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. 

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 1:10 μ.μ. τοπική ώρα στη Seestraße, έναν δρόμο στο Βερολίνο-Βέντινγκ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης.  Σύμφωνα με την Bild, μια BMW έπεσε πάνω σε μια ομάδα παιδιών, ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, ενώ έκανε στροφή. Τρία από τα 15 παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Virchow, που βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Bild, η συνοδός τους τραυματίστηκε σοβαρά.


Η αστυνομία διερευνά ακόμα τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.


Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενοφόρων.


Οι γερμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι το πρόκειται για ατύχημα. Ο οδηγός ανακρίθηκε και δεν έχει τραυματισμούς. 





