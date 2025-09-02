Ο Τραμπ διέψευσε τις φήμες για την υγεία του: Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι έχω
Ο Τραμπ διέψευσε τις φήμες για την υγεία του: Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι έχω

Ο Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα για μήνες και κανείς ποτέ δεν είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα, τόνισε - Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του

Ο Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τις φήμες που ήθελαν την υγεία του να είναι σε κίνδυνο, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Γραφείο Οβάλ την Τρίτη (2/9).

Η φημολογία είχε πάρει διαστάσεις το Σαββατοκύριακο, μετά από αρκετές ημέρες απουσίας του Αμερικανού προέδρου από τη δημόσια σκηνή. Διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας υποστήριξαν ότι ο Τραμπ ήταν σοβαρά άρρωστος ή ακόμα και νεκρός.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε με χιούμορ τον Τραμπ για τη φημολογία: «Πώς μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» αναφερόμενος στην κυκλοφορία των φημών.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν είδε γι΄αυτή τη φημολογία, αλλά έλαβε «αναφορές». Στη συνέχεια σχολίασε ότι η απουσία του για δύο ημέρες είχε προκαλέσει την εικασία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του: «Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι πρέπει να έχει κάτι. Ο Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα για μήνες. Δεν τον είδατε ποτέ. Και κανείς ποτέ δεν είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και ξέρουμε ότι δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:


