Ο Τραμπ διέψευσε τις φήμες για την υγεία του: Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι έχω

Ο Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τις φήμες που ήθελαν την υγεία του να είναι σε κίνδυνο, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Γραφείο Οβάλ την Τρίτη (2/9).
Ο δημοσιογράφος ρώτησε με χιούμορ τον Τραμπ για τη φημολογία: «Πώς μάθατε το Σαββατοκύριακο ότι ήσασταν νεκρός;» αναφερόμενος στην κυκλοφορία των φημών.
Ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν είδε γι΄αυτή τη φημολογία, αλλά έλαβε «αναφορές». Στη συνέχεια σχολίασε ότι η απουσία του για δύο ημέρες είχε προκαλέσει την εικασία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του: «Δεν έκανα τίποτα για δύο ημέρες και είπαν ότι πρέπει να έχει κάτι. Ο Μπάιντεν δεν έκανε τίποτα για μήνες. Δεν τον είδατε ποτέ. Και κανείς ποτέ δεν είπε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και ξέρουμε ότι δεν ήταν στην καλύτερη φόρμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
"How did you find out over the weekend that you were dead?"— Sky News (@SkyNews) September 2, 2025
A reporter asks Donald Trump about an internet rumour that he had died.https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BQKbjEYPaW
