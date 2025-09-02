Πούτιν σε Σι Τζινπίνγκ: Σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» οι σχέσεις της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

«Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα», υπογράμμισε ο Πούτιν.«Οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών και είναι σχέσεις καλής γειτονίας, ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με στόχο τα κοινά θετικά αποτελέσματα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», επεσήμανε ο Σι.Σύμμαχοι της Ουκρανίας εκτιμούν ότι η Κίνα στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο, με το Πεκίνο να απαντά ότι παραμένει ουδέτερο και να κατηγορεί τη Δύση ότι παρατείνει τη σύγκρουση προσφέροντας όπλα στο Κίεβο.