Εγκώμια Πούτιν σε Ερντογάν για τις προσπάθειες επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία - «Η συνεργασία μας είναι βασισμένη στην εμπιστοσύνη»
Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου στην Κίνα - Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για «ειδικό ρόλο» της Άγκυρας στη διαμεσολάβηση
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Άγκυρα εργάζεται για να βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των πλευρών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η τουρκική προεδρία μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Κίνα, Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν επίσης για τις διμερείς σχέσεις, τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και τις εξελίξεις στη Συρία.
Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.
Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση με τον Τούρκο ομόλογό του, ο Πούτιν αναφέρθηκε στους τρεις γύρους απευθείας συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάιο στην Κωνσταντινούπολη, επισημαίνοντας ότι αυτές οι συναντήσεις βοήθησαν να επιτευχθεί πρόοδος σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Υπογράμμισε ότι η συμβολή της Άγκυρας ήταν καθοριστική για να δημιουργηθεί χώρος διαλόγου, χαρακτηρίζοντάς την τουρκική βοήθεια «σημαντική».
Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε περιφερειακά ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και του Καυκάσου είναι «καθιερωμένη, χρήσιμη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη», ενώ πρόσθεσε ότι οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων σε προεδρικό επίπεδο συντηρούν έναν «εποικοδομητικό διάλογο» που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της καλής γειτονίας.
Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.
In Tianjin, China, Turkish President Erdogan met with Putin, extending an invitation for him to visit Türkiye. Putin responded that Türkiye will continue to play a key role in resolving the Ukraine conflict. pic.twitter.com/HtUgHXKmfk— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) September 1, 2025
