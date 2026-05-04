Συναγερμός στην Οκλαχόμα: Τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε υπαίθριο πάρτι, δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών - Δεν αποκλείεται ο αριθμός των τραυματιών να αυξηθεί τις επόμενες ώρες
Τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε σε υπαίθριο πάρτι κοντά σε λίμνη, στην ευρύτερη περιοχή της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 9 το βράδυ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης νέων κοντά στη λίμνη Arcadia, στην πόλη Edmond. Η αστυνομία έλαβε πολλαπλές κλήσεις για το περιστατικό, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.
Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχώνΗ εκπρόσωπος της αστυνομίας, Έμιλι Γουόρντ, δήλωσε ότι τουλάχιστον δέκα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένοι ενδέχεται να μετέβησαν μόνοι τους για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως ανέφερε, οι τραυματίες βρίσκονται σε «διαφορετική κατάσταση», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.
Η λίμνη Arcadia βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα βόρεια της Οκλαχόμα και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για αναψυχή, με δραστηριότητες όπως κάμπινγκ, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ιδιαίτερα ανησυχητικό για την τοπική κοινωνία.
WARNING: GRAPHIC— Rapid Report (@RapidReport2025) May 4, 2026
At least 4 found with gunshot wounds in car after shooting in Edmond, Oklahoma https://t.co/rj56stpvtR pic.twitter.com/AdD4rm7mK4
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για πιθανούς δράστες ή τα αίτια της επίθεσης.
🇺🇸 UPDATE: Arcadia Lake campground shooting, Edmond, Oklahoma— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 4, 2026
At least 10 people hospitalized, the number is expected to rise. Suspects are still at large.pic.twitter.com/hXnWTAVyx6 https://t.co/Csj6SFnXJY
