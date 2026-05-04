Ξεσπάει φίλος του ομογενή αστυνομικού που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στο Σικάγο: «Χάσαμε ένα παλληκάρι, είχαν αφήσει 7 φορές ελεύθερο αυτόν που σκότωσε τον Γιάννη»

Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, ο Μπαρθόλομιου «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.Όπως ανέφερε το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές» και ανυπομονούσε να επιστρέφει στο τέλος κάθε βάρδιας στην οικογένειά του.Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την προσεχή Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή, στις 10:00 (τοπική ώρα) και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.