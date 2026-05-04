Ξεσπάει φίλος του ομογενή αστυνομικού που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος στο Σικάγο: «Χάσαμε ένα παλληκάρι, είχαν αφήσει 7 φορές ελεύθερο αυτόν που σκότωσε τον Γιάννη»
Τον 38χρονο ομογενή πυροβόλησε ο 26χρονος Αλφόνσο Τάλεϊ

Για τον θάνατο του ομογενή αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου εν ώρα υπηρεσίας στο Σικάγο όταν συνόδευε στο νοσοκομείο τον 26χρονο Αλφόνσο Τάλεϊ,  μίλησε ο φίλος του Αλέξης Στρατάκος.

«Ο Γιάννης ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Χάσαμε ένα παλληκάρι άδικα, πονάμε όλοι. Ήμαστε πληγωμένοι γιατί οι δικαστές άφησαν 7 φορές έξω από τη φυλακή τον άνθρωπο που τον σκότωσε» είπε στον ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε «μόλις πήγαν να τον βάλουν (σ.σ. τον 26χρονο δράστη) στο μαγνητικό τομογράφο, φώναξε η νοσοκόμα "πιστόλι" και πυροβόλησε τον Γιάννη μας».



Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός σκοτώθηκε σε νοσοκομείο που βρίσκεται απέναντι από τον ναό του Αγίου Δημητρίου ενώ ο παππούς του ήταν ιερέας σε άλλη εκκλησία στο Σικάγο.

«Ήταν άδικο αυτό που έγινε στο παλληκάρι, είχε ένα κοριτσάκι 3 ετών και άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της συζύγου του» κατέληξε ο κ. Στρατάκης για τον Τζον Μπαρθόλομιου.

Το χρονικό


Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 38χρονου ομογενή αστυνομικού σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.



Ο Τάλεϊ, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων κ.α., είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και δεν μπορούσε να ανασάνει.

Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Chicago man accused of killing officer in hospital had history of violent offenses part 1


Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, ο Μπαρθόλομιου «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά».

Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.

Funeral arrangements set for fallen CPD officer John Bartholomew

Όπως ανέφερε το Ίδρυμα Μνήμης της Αστυνομίας του Σικάγου, ο 38χρονος ομογενής αστυνομικός ήταν «ένας ευδιάθετος, καλοσυνάτος και ενθουσιώδης άνθρωπος, που προσφερόταν πρόθυμα για αποστολές» και ανυπομονούσε να επιστρέφει στο τέλος κάθε βάρδιας στην οικογένειά του.

Η σορός του 38χρονου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την προσεχή Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο ενώ η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί μια ημέρα αργότερα, την Παρασκευή, στις 10:00 (τοπική ώρα) και η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
