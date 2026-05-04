Ο Τραμπ στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη με κάρτες... Uno: Δείτε την ανάρτηση του Λευκού Οίκου
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι διαπραγματεύεται με το Ιράν από θέση ισχύος

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε σήμερα μια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά κάρτες Uno με τη φράση «I have all the cards» («εγώ κρατάω όλα τα χαρτιά), σε μια κίνηση που εκλαμβάνεται ως μήνυμα ισχύος προς το Ιράν, την ώρα που παραμένουν οι εντάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ.

Επιπλέον, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική αποστολή με την ονομασία «Project Freedom». Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολύ θετικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από αμερικανικά πλήγματα, προειδοποιώντας ότι «αν επιχειρήσουν να επανεκκινήσουν, θα χτυπηθούν ξανά πολύ σκληρά». «Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη σύγκρουση από μια προοπτική», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι διαπραγματεύεται τη λήξη του πολέμου από θέση ισχύος.
