«Όχι» Ζελένσκι σε σχέδιο των Ευρωπαίων για ζώνη ασφαλείας 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος εξηγεί ότι η πρόοδος της πολεμικής τεχνολογίας είναι τέτοια που δεν δικαιολογούν τη δημιουργία ζώνης
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά στο σχέδιο που φέρεται να εξετάζουν Ευρωπαίοι ηγέτες για ζώνη ασφαλείας μήκους 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνη ασφαλείας», δήλωσε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση drone και από τις δύο πλευρές, με τον Ουκρανό ηγέτη να υποστηρίζει ότι ένα είδος ζώνης ασφαλείας υπήρχε ήδη λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην πρώτη γραμμή.
Το Politico αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ζώνης ασφαλείας μήκους 40 χιλιομέτρων μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών μετώπων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Μόσχα έχει αποδεχθεί την πρόταση που πιθανότατα θα αυξήσει τον αριθμό των ευρωπαϊκών ειρηνευτικών στρατευμάτων.
Σύμφωνα πάντα με το Politico που επικαλείται πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες, η πρόταση είναι μία από τις πολλές που εξετάζουν στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σε περίπτωση μεταπολεμικής συμφωνίας ή μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία για το βάθος της ζώνης. Παραμένει ασαφές αν το Κίεβο θα αποδεχόταν ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς πιθανότατα θα συνεπαγόταν εδαφικές παραχωρήσεις.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη ζώνη ασφαλείας.
