Ομόλογα με αξία πάνω από 100 εκατ. δολάρια απέκτησε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του – Ποια «χαρτιά» επέλεξε

Η συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων μετά την ανάληψη καθηκόντων γεννά ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του προεδρου, καθώς ο ίδιος εξακολουθεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το χαρτοφυλάκιό του