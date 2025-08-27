Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ομόλογα με αξία πάνω από 100 εκατ. δολάρια απέκτησε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του – Ποια «χαρτιά» επέλεξε
Η συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων μετά την ανάληψη καθηκόντων γεννά ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων του προεδρου, καθώς ο ίδιος εξακολουθεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το χαρτοφυλάκιό του
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια επενδύσεων σε ομόλογα εταιρειών, πολιτειακών και δημοτικών φορέων μέσα από περισσότερες από 600 συναλλαγές από τότε που ανέλαβε πρόεδρος ξανά τον Ιανουάριο του 2025.
Ανάμεσα στα ομόλογα που απέκτησε περιλαμβάνονται αυτά κορυφαίων εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και δημόσιων φορέων σε πολλές πολιτείες, αναφέρει το CNBC.
Το αμερικανικό δίκτυο επικαλείται 33 σελίδες εγγραφών που κατατέθηκαν στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας (OGE) στις 12 Αυγούστου και στις οποίες ο Τραμπ περιέγραψε 690 συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του.
Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC, οι αγορές είχαν συνολική αξία τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, υιοθετώντας απλά τη χαμηλότερη αξία που αναγράφεται για κάθε συναλλαγή που αποκαλύφθηκε.
Ο νόμος προβλέπει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος και άλλοι επιλεγμένοι αξιωματούχοι πρέπει να δηλώνουν περιοδικά τις «δηλωτέες συναλλαγές» στο OGE. Η ακριβής αξία αυτών των συναλλαγών δεν χρειάζεται να δηλώνεται.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα από τοπικές κυβερνήσεις στις ΗΠΑ, ομόλγα που σχετίζονται με εταιρείες φυσικού αερίου και νερού, από νοσοκομειακές αρχές αλλά και σχολικές επιτροπές.
Ο Τραμπ αγόρασε επίσης ομόλογα από σειρά μεγάλων εταιρειών, με αγορές αξίας μεταξύ 500.000 και 1.000.000 δολαρίων που εκδόθηκαν από την T-Mobile U.S. (τηλεπικοινωνίες), United Health και Home Depot (δομικά υλικά και εργαλεία) στις αρχές Φεβρουαρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα, αγόρασε ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Meta, την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, με αξία μεταξύ 250.000 και 500.000 δολαρίων.
Η πρακτική έκδοση ομολόγων από εταιρείες, κυβερνήσεις και ομίλους είναι κοινή πρακτική για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την υλοποίηση έργων, την τόνωση της ανάπτυξης, την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρεών ή την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, σημειώνει το CNBC. Οι επενδυτές που αγοράζουν τα ομόλογα λαμβάνουν τόκους, σταθερούς ή μεταβλητούς, για μια συμφωνημένη περίοδο, μαζί με την επιστροφή του πλήρους ποσού του δανείου στο τέλος της περιόδου.
Παρά τις δημοσιονομικές αποκαλύψεις, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι ο ίδιος ή η οικογένειά του επέλεξαν προσωπικά τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συναλλαγές γίνονται μέσω εξωτερικού θεματοφύλακα.
Ωστόσο, το ότι συνεχίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες του προέδρου δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς ο ίδιος εξακολουθεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το χαρτοφυλάκιό του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει καθαρή περιουσία 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes, ενώ το 2020, το τελευταίο έτος της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε περιουσία 2,1 δισ. δολαρίων.
Διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιοΗ κίνηση αυτή φαίνεται να εντάσσεται σε στρατηγική διαφοροποίησης, με στόχο την αποφυγή συγκέντρωσης κινδύνου και την αξιοποίηση εισοδημάτων από τόκους. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα ομόλογα υψηλής αξιολόγησης παρέχουν σταθερότητα σε περιόδους αβεβαιότητας ενώ η παρουσία επενδύσεων σε υποδομές και περιφερειακές οικονομίες (π.χ. σχολικά κτίρια, νοσοκομεία) προσθέτει δυναμική στο προφίλ του χαρτοφυλακίου.
Παρά τις δημοσιονομικές αποκαλύψεις, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι ο ίδιος ή η οικογένειά του επέλεξαν προσωπικά τις επενδύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συναλλαγές γίνονται μέσω εξωτερικού θεματοφύλακα.
Ωστόσο, το ότι συνεχίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες του προέδρου δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς ο ίδιος εξακολουθεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη από το χαρτοφυλάκιό του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει καθαρή περιουσία 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes, ενώ το 2020, το τελευταίο έτος της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε περιουσία 2,1 δισ. δολαρίων.
Με πληροφορίες από το newmoney.gr
