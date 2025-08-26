Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να ενταθούν
Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να ενταθούν

Ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν

Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να ενταθούν
Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε με σαφήνεια και διαφάνεια ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.

