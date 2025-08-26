Ισραήλ: Στους δρόμους του Τελ Αβίβ βγήκαν χιλιάδες διαδηλωτές, ζητούν συμφωνία για τους ομήρους
Διαδηλωτές σταματούσαν αυτοκίνητα, ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες ομήρων - Το απόγευμα θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας
Στη βόρεια είσοδο της παραλιακής μητρόπολης, φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε περίπου 400 ανθρώπους να σταματούν τα αυτοκίνητα, ανεμίζοντας ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες ομήρων.
🇮🇱 On August 26, 2025, Israel experiences mass protests in which demonstrators block key highways, including the Ayalon Highway and Highway 2, and burn tires. These actions are part of the "Day of Struggle for the Return of Hostages. pic.twitter.com/XaFt7aJ7YV— Argonaut (@FapeFop90614) August 26, 2025
Israelis staged a protest in Tel Aviv, blocking major roads to demand a ceasefire in Gaza and the release of Israeli hostages held in the blockaded enclave ⤵️ pic.twitter.com/j3Hdj4HJlG— Anadolu English (@anadoluagency) August 26, 2025
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά και σε ένα κτήριο της αμερικανικής πρεσβείας, καθώς και έξω από τις κατοικίες αρκετών υπουργών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP και τα ισραηλινά ΜΜΕ.
Israel hit by large demonstrations – highway closed— benny 🇩🇰 🇫🇴 🇬🇱 🇪🇺 🇺🇦 (@benny0692698414) August 26, 2025
On Tuesday morning, protesters are blocking the Ayalon on Tel Aviv as part of a nationwide protest to release the hostages in the Gaza Strip and stop the war, the Times of Israel reported.
During the entire day of Tuesday, a… pic.twitter.com/67IM4OIFDk
Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, 49 εξακολουθούν να κρατούνται εκ των οποίων τουλάχιστον 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
«Απαιτούμε από τους ηγέτες μας να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μην το κουνήσουν από κει έως ότου εξευρεθεί συμφωνία», είπε ο Χαγκίτ Τσεν, ο γιος του οποίου έχει απαχθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών, της πιο σημαντικής οργάνωσης συγγενών των ομήρων.
Protesters once again block major roads across Israel after calling for a "Day of Disruption", demanding release of hostages and an end to war on Gaza. Yunus Demiroglu reports from Tel Aviv pic.twitter.com/Ntk94q82zq— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 26, 2025
Η ημερήσια διάταξη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, όμως, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, μερικές ημέρες μετά τη συγκατάθεση της Χαμάς σε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, αυτή προβλέπει σταδιακή απελευθέρωση ομήρων στη διάρκεια μιας αρχικής εκεχειρίας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.
Παράλληλα, ο Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για μια νέα στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, που θεωρείται ένα από τα τελευταία προπύργια της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.
Στις αρχές Αυγούστου, το υπουργικό συμβούλιο είχε εγκρίνει το σχέδιο, αναβιώνοντας τους φόβους για την τύχη των ομήρων και οδηγώντας σε ένα νέο κύμα διαδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.
