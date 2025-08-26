Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Κατάρ: Το Ισραήλ δείχνει πως δεν θέλει συμφωνία - Δεν έχει απαντήσει ακόμα στην τελευταία πρόταση, λέει η Ντόχα
Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και με την οποία φέρεται να έχει συμφωνήσει η Χαμάς, ανταποκρίνεται στο 90% όσων ζητά το Ισραήλ, λένε στο Κατάρ
Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναμένει ακόμη την επίσημη απάντηση του Ισραήλ στην τελευταία πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων, σημειώνοντας ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται σχεδόν πλήρως στις ισραηλινές απαιτήσεις.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί, δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η Ντόχα δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από την ισραηλινή πλευρά.
Όπως τόνισε, το σχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι «ανταποκρίνεται στο 90% αυτών που θέλει το Ισραήλ».
Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση εναπόκειται πλέον στην ισραηλινή κυβέρνηση. «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ και φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, η Χαμάς απάντησε πως αποδέχεται το συγκεκριμένο σχέδιο.
Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η πρόταση προβλέπει την σταδιακή απελευθέρωση ομήρων κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 60ήμερης εκεχειρίας, σε αντάλλαγμα με την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από ισραηλινές φυλακές.
Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με στόχο «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ».
Ταυτόχρονα, έδωσε το πράσινο φως για μια νέα στρατιωτική επίθεση με στόχο την κατάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας, η οποία θεωρείται ένα από τα τελευταία προπύργια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.
