Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ - Στο τραπέζι εκεχειρία στη Γάζα και όμηροι
Την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς αποδέχτηκε πρόταση για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων - Αμετακίνητος ο Νετανιάχου, ζητά πλήρη απελευθέρωση για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ θα συγκαλέσει σήμερα στις 4 το απόγευμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσει το θέμα της Γάζας και τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους ομήρους, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το γραφείο του στους Times of Israel.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Νετανιάχου θα θέσει το θέμα της εκεχειρίας και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα,
Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα να ξαναρχίσει τις συνομιλίες για μια συνολική συμφωνία που θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και θα έθετε τέλος στον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευσή του στο σχέδιο που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.
Οι συνομιλίες για τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων συνεχίζονται, ενώ η ημερομηνία και η σύνθεση της ισραηλινής αντιπροσωπείας δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.
