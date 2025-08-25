Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη τους για την κατάργηση του ονόματος «υπουργείο Πολέμου» τη δεκαετία του '40
Πρώτα ήταν ο Κόλπος του Μεξικού που ξαναβαφτίστηκε «Κόλπος της Αμερικής» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα σειρά θα πάρει και το υπουργείο Άμυνας.
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι η κυβέρνησή του τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα αλλάξει το όνομα του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου (Department of War).
«Όταν κερδίσαμε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομαζόταν υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι πραγματικά», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ. «Όλοι χαίρονται που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου. Τότε το αλλάξαμε σε υπουργείο Άμυνας».
Υπουργείο Πολέμου υπήρχε στις ΗΠΑ από το 1789 έως το 1947, όταν η κυβέρνηση Τρούμαν το διαχώρισε σε υπουργεία για τον Στρατό και την Πολεμική Αεροπορία που ένωσε με το τότε ανεξάρτητο υπουργείο Πολεμικού Ναυτικού, όλα κάτω από την ομπρέλα του υπουργείου Άμυνας.
Ο Τρούμαν σκόπευε με την αλλαγή του ονόματος να δώσει στον αρχηγό του Πενταγώνου περισσότερο συγκεντρωτικές εξουσίες επί των ξεχωριστών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά του Ναυτικού, αναφέρει το Politico.
Τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το «πολεμικό ήθος» του υπουργείου, έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη τους για την αλλαγή ονόματος.
Εξάλλου ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Χέγκσεθ «υπουργό Πολέμου» στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι η πολιτική ορθότητα επέβαλε την αλλαγή.
Αν και ο Τραμπ υπονόησε ότι η αλλαγή ονόματος είναι επικείμενη, το Πεντάγωνο πιθανόν θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος.
Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι η κυβέρνησή του τις επόμενες ημέρες πιθανότατα θα αλλάξει το όνομα του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου (Department of War).
«Όταν κερδίσαμε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομαζόταν υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι πραγματικά», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ. «Όλοι χαίρονται που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου. Τότε το αλλάξαμε σε υπουργείο Άμυνας».
"I don't want to be defense only. We want offense too" -- Trump says he wants to change the name of the Department of Defense back to the Department of War pic.twitter.com/7TMVbRUIYs— Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025
Ο Τρούμαν σκόπευε με την αλλαγή του ονόματος να δώσει στον αρχηγό του Πενταγώνου περισσότερο συγκεντρωτικές εξουσίες επί των ξεχωριστών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, ειδικά του Ναυτικού, αναφέρει το Politico.
Τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το «πολεμικό ήθος» του υπουργείου, έχουν επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη τους για την αλλαγή ονόματος.
Εξάλλου ο Τραμπ έχει αποκαλέσει τον Χέγκσεθ «υπουργό Πολέμου» στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι η πολιτική ορθότητα επέβαλε την αλλαγή.
Αν και ο Τραμπ υπονόησε ότι η αλλαγή ονόματος είναι επικείμενη, το Πεντάγωνο πιθανόν θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε αλλαγή ονόματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα