Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Τα μυστικά που συνδέουν Τραμπ και Πούτιν - Οι αναλυτές αναρωτιούνται τι τους ενώνει και μιλούν για «τοξική» σχέση
Κανείς δεν ξέρει πόσες φορές έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά οι δύο ηγέτες, όπως και την ατζέντα των συζητήσεών τους - «Έχει περάσει πολλά για μένα» έχει πει ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του
Αν στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου στοιχημάτιζε κανείς ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, των δύο πλανητικών ηγεμόνων κατά τον Τζον Μερσχάιμερ, θα αντάλλασσαν σε παγκόσμια θέα θερμές χειραψίες και φιλοφρονήσεις, αλλά και θα μοιράζονταν την ίδια αντίληψη για τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη, θα έχανε κατά κράτος. Η «παράξενη σχέση», ωστόσο, που διέπει τον «πλανητάρχη» και τον σημερινό «τσάρο» έχει ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις, αλλά και σταθερές στο διεθνές σύστημα, προβληματίζοντας σχεδόν 20 χρόνια τον διεθνή Τύπο και τους αναλυτές αναφορικά με τη «συγκολλητική ουσία» μεταξύ τους.
Στην έβδομη, αλλά όχι τελευταία, συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ανκορατζ της Αλάσκας, τα ερωτηματικά για το κορυφαίο «ντουέτο» της διεθνούς πολιτικής αυξήθηκαν, αντί να μειωθούν, αν και δεν έχουν λείψει διακυμάνσεις, εντάσεις και εκφράσεις θαυμασμού μεταξύ των δύο ηγετών, παραπέμποντας σε σελίδες ρομάντζου παρά πολιτικού θρίλερ.
Αν και στην ατμόσφαιρα υφέρπει εδώ και πολλά χρόνια μια «κρυφή γοητεία» από πλευράς του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ για τον Πούτιν, αυτή ερμηνεύεται κυρίως από το γεγονός ότι η ιδιοσυγκρασία του Τραμπ έλκεται από ηγετικές προσωπικότητες αυταρχικού προφίλ και με αναθεωρητικές βλέψεις - κυρίως λόγω του μεγαλείου που επιθυμούν να εκπέμπουν. Δεν είναι, άλλωστε, μυστικό ότι ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου θεωρεί τον εαυτό του έναν από τους καλύτερους διαπραγματευτές στον κόσμο, φτάνοντας στο σημείο να διατυπώσει τη θέση ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες από τη στιγμή της έναρξης της δεύτερης θητείας του.
Οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Τραμπ, για μερίδα του ρωσικού Τύπου «μια μετωπική σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη», σχολιάζοντας ότι «η ατμομηχανή του Τραμπ και η ατμομηχανή του Πούτιν τρέχουν η μία προς την άλλη» χωρίς προοπτική αμφότερων υποχωρήσεων. Ιδίως, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε άμεση και έμμεση πίεση στον Πούτιν μέσα από ασφυκτικές προθεσμίες, τελεσίγραφα, αλλά και απειλές για νέες κυρώσεις, προκειμένου να φτάσει τελικά στο έβδομο τετ α τετ του με τον πρόεδρο της Ρωσίας.
Αν, όμως, η διάθεση πίεσης της Μόσχας από τον Λευκό Οίκο είναι πραγματική και ουσιαστική είναι ένα ερώτημα που προκύπτει από το παρελθόν της σχέσης Τραμπ - Πούτιν, όταν «τις πρώτες εβδομάδες της δεύτερης προεδρίας Τραμπ, η Μόσχα και η Ουάσινγκτον φαίνονταν σε καλό δρόμο για την επανεκκίνηση των διμερών τους σχέσεων», σύμφωνα με το BBC, ξορκίζοντας κάθε «υπόνοια μετωπικής σύγκρουσης». Συνθήκη που φάνταζε κανονική για τους διεθνείς παρατηρητές λόγω της μεταξύ τους επικοινωνίας, όχι όμως και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ τάχθηκαν για πρώτη φορά ανοιχτά στο πλευρό της Ρωσίας στον ΟΗΕ τον περασμένο Φεβρουάριο, αποφεύγοντας να καταδικάσουν την «επιθετικότητα» της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Την ίδια περίοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε έντονη πίεση στο Κίεβο να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ στη Μόσχα κατέφθανε σχεδόν σε μηνιαία βάση ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, κουβαλώντας στις αποσκευές του τις ρωσικές αιτιάσεις για την επόμενη μέρα της Ουκρανίας, αλλά και ένα πορτρέτο του Τραμπ για να κρεμάσει στον Λευκό Οίκο. Η αντιφατική πολιτική του «πλανητάρχη» απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο άρχισε να εκδηλώνεται στις αρχές του καλοκαιριού, αφού έμοιαζε απογοητευμένος από τη χρονοτριβή ως προς την εξεύρεση λύσης για την Ουκρανία.
Γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι «πολύ σκληρός», όπως ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχτηκε στη Σύνοδο της Αλάσκας, η τακτική του κατενάτσιο που υιοθέτησε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου στερούσε μήνα με τον μήνα μια μεγάλη επιτυχία από τον ένοικο του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν δίστασε να τηλεφωνήσει στον Νορβηγό... υπουργό ρωτώντας τον για τα βραβεία... Νόμπελ.
ΟυτοπίαΚάτι που έμεινε βέβαια μόνο στη θεωρία, αφού η εντύπωση που φαίνεται να διατηρούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως προς τον βαθμό συνεννόησής του με τον Πούτιν αποδείχθηκε μάλλον ουτοπική. Η καλή τους χημεία υπήρξε για αρκετούς αναλυτές ο λόγος της αυξημένης αισιοδοξίας του «πλανητάρχη» απέναντι στο Ουκρανικό, εντύπωση που κατέρρευσε από τους πρώτους μήνες του 2025, παρά το παρελθόν των μεταξύ τους συνεννοήσεων.
Ακόμη, όμως, και η έκβαση της Συνόδου της Αλάσκας, η οποία άφησε μάλλον αμήχανο και χωρίς καμία θετική εξέλιξη τον Τραμπ, γειώνοντας τις προσδοκίες που ο ίδιος είχε δημιουργήσει στην παγκόσμια κοινή γνώμη έστω για μερική κατάπαυση του πυρός, αποτελεί μία ακόμη εκδοχή της «παράδοξης» σχέσης του με τον «τσάρο» της Μόσχας, η οποία έρχεται από πολύ μακριά.
Τοξική σχέσηΑκόμη και αν ο Πούτιν επανέλαβε από το Ανκορατζ τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις για το έδαφος, την ουδετερότητα της Ουκρανίας και το μελλοντικό μέγεθος του στρατού της, μοιάζοντας ανυποχώρητος από τις επιδιώξεις του, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2022. Για τη «Le Monde», η σχέση Τραμπ - Πούτιν είναι «μια τοξική και αδιαφανής σχέση» που κρατά σχεδόν 20 χρόνια, επισημαίνοντας με νόημα για τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η αυτοκρατορία του στον τομέα των ακινήτων έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό ιδιωτικό κεφάλαιο».
Προεδρική υποψηφιότηταΤρία χρόνια αργότερα, ο Τραμπ μπήκε στην κούρσα των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ, θεωρώντας πως θα τα πήγαινε πολύ καλά με τον Πούτιν. Την ίδια περίοδο ανταλλάσσει δημόσια κομπλιμέντα με τον Ρώσο πρόεδρο, μέχρι που η ανθυποψήφιά του Χίλαρι Κλίντον είπε στο debate των προεδρικών εκλογών ότι ο Τραμπ είναι «μαριονέτα της Ρωσίας». Ο Τραμπ αντέδρασε, αλλά κέρδισε τις εκλογές, με τη σχέση του με τον Πούτιν να επισκιάζει την πρώτη του θητεία. Ο ρόλος της Ρωσίας στις εκλογές των ΗΠΑ κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα ήδη από τους πρώτους μήνες του 2017, καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συμμετοχή σε μια προσπάθεια «να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη δημοκρατική διαδικασία των ΗΠΑ, να δυσφημίσει την υπουργό Κλίντον και να βλάψει την εκλογιμότητά της και την πιθανή προεδρία».
Η άγνωστη μεταβλητήΗ μυστηριώδης σχέση Πούτιν - Τραμπ διέπεται, για αρκετούς αναλυτές, από μια σταθερά, αυτή της απόπειρας ανάμειξης της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές του 2016, αλλά και από μια άγνωστη μεταβλητή: την Κίνα. Δεν είναι λίγοι όσοι διαβάζουν πίσω από το φλερτ Τραμπ - Πούτιν μια απόπειρα του «πλανητάρχη» να ανασχέσει την Κίνα, σε μια άλλη εκδοχή της αμερικανοσινικής προσέγγισης του Κίσινγκερ, ενώ το Πεκίνο συνιστά τον μεγαλύτερο καταναλωτή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, άρα και de facto οικονομικού χορηγού της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η δασμολογική πολιτική, το άνοιγμα στη Μόσχα, η τόνωση του ηγετικού προφίλ του Τραμπ ως δυνάμει «ειρηνοποιού» αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των ΗΠΑ στον διεθνή ανταγωνισμό έναντι του Πεκίνου.
