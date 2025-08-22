«Είχε δει τον θάνατό του» μετά το κίνημα κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του Πριγκόζιν

Δεν είχε απολύτως καμία πρόθεση να ανατρέψει τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά ήθελε μόνο να επικοινωνήσει με την ηγεσία του στρατού, λέει η μητέρα του ιδρυτή της διαβόητης Wagner