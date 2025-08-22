«Είχε δει τον θάνατό του» μετά το κίνημα κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του Πριγκόζιν
«Είχε δει τον θάνατό του» μετά το κίνημα κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του Πριγκόζιν
Δεν είχε απολύτως καμία πρόθεση να ανατρέψει τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά ήθελε μόνο να επικοινωνήσει με την ηγεσία του στρατού, λέει η μητέρα του ιδρυτή της διαβόητης Wagner
Ακόμη και σήμερα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου της κάτω από ύποπτες περιστάσεις, η μητέρα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του ιδρυτή της μισθοφορικής ομάδας Wagner, δεν έχει μάθει από τις Αρχές τι του συνέβη.
Σε συνέντευξη που έδωσε η 85χρονη Βιολέτα Πρiγκόζινα στη ρωσική ιστοσελίδα Fontanka, τόνισε ότι ο γιος της «φαινόταν καταδικασμένος» μετά το κίνημα κατά του Κρεμλίνου.
Της αποκάλυψε μάλιστα μία εβδομάδα πριν από το δυστύχημα με το αεροσκάφος του στο οποίο έχασαν τη ζωή τους άλλα εννέα άτομα, πως περιμένει ότι θα πεθάνει. Σε ερώτημα αν είχε προβλέψει τον θάνατό του, η Πριγκόζινα απάντησε: «Φυσικά».
Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι το δυστύχημα πιθανότατα οφείλεται σε έκρηξη στο αεροσκάφος, κατόπιν εντολής του Βλαντιμίρ Πούτιν, ως αντίποινα για την ανταρσία.
Η Πριγκόζινα, η οποία διευθύνει γκαλερί με έργα τέχνης... υπέρ του πολέμου (και πορτρέτο του γιου της), είπε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον γιο της από το να πορευθεί προς τη Μόσχα. Τον προειδοποίησε μάλιστα ότι υπερεκτίμησε την έκταση της υποστήριξης στο πρόσωπό του.
«Όταν τον είδα πριν από την πορεία, του είπα: “Ζένια, μόνο ο κόσμος στο Διαδίκτυο θα σε υποστηρίξει. Κανένας δεν θα σε ακολουθήσει, οι άνθρωποι δεν είναι έτσι πια, κανένας δεν θα βγει στην πλατεία”».
Κατά την Πριγκόζινα, ο γιος της απάντησε: «Όχι, θα με υποστηρίξουν».
Αν και κανένας σημαντικός πολιτικός δεν υποστήριξε την εξέγερση του Πριγκόζιν, γράφει ο Guardian, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η αιχμηρή, αντικαθεστωτική ρητορική του βρήκε μεγάλη απήχηση μεταξύ των Ρώσων. Όταν δε οι δυνάμεις της Wagner κατέλαβαν τον έλεγχο σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ροστόφ του Ντον, ο Πριγκόζιν έτυχε θερμής υποδοχής από τους ντόπιους.
Για την απόφαση να κάνει πίσω και μην κινηθεί προς τη Μόσχα, η Πριγκόζινα είπε ότι ο γιος της «στο τέλος απλά έκανε στροφή – αυτό ήταν όλο».
«Δεν είχε καμία πρόθεση να ανατρέψει τον Πούτιν - απολύτως καμία», εξηγεί η μητέρα του Πριγκόζιν και προσθέτει ότι «ήθελε μόνο να επικοινωνήσει με την ηγεσία του στρατού».
Ισχυρίστηκε δε ότι ο γιος της σταμάτησε την πορεία για να αποφύγει περαιτέρω αιματοχυσία μεταξύ των τακτικών ρωσικών στρατευμάτων. «Μου είπε ότι δεν μπορούσε να πυροβολήσει νεαρούς άνδρες κατά τη διάρκεια της πορείας του», διευκρίνισε.
