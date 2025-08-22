Συνεχίζεται για δέκατη μέρα η μάχη με τις φλόγες στην Πορτογαλία - Επί ποδός 1.600 πυροσβέστες

Από το τέλος του Ιουλίου, οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών, κυρίως πυροσβεστών, ενώ κατέστρεψε κατοικίες και αγροτικές καλλιέργειες