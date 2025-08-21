Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία: Περιστρεφόμενος δίσκος έπεσε από ύψος 15 μέτρων - Τέσσερις τραυματίες, οι δύο παιδιά
Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τα ουρλιαχτά και τον πανικό που ακολούθησε μετά την πτώση του παιχνιδιού στο λούνα παρκ που είχε στηθεί στην πόλη Ναβσάρι

Τρομακτικό ατύχημα με ένα περιστρεφόμενο δίσκο να πέφτει αφρενάριστος από ύψος 15 μέτρων σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην Ινδία.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τα ουρλιαχτά και τον πανικό που ακολούθησε την περασμένη Κυριακή μετά την πτώση του παιχνιδιού στο λούνα παρκ που είχε στηθεί στην πόλη Ναβσάρι.

Λίγο πριν την πτώση ενώ ο περιστρεφόμενος δίσκος βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο του, ακούστηκε ένας ισχυρός θόρυβος.

Terrifying Moment 50-Foot Ride CRASHES Down – Just the Latest Carnival Accident


Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης από την ανεξέλεγκτη πτώση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα - δύο παιδιά, ένας άνδρας και μια γυναίκα - που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Μετά το ατύχημα ξεκίνησε έρευνα από τους τοπικούς αξιωματούχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εν λόγω παιχνίδι είχε περάσει τους ελέγχους ασφαλείας και αν υπήρχε άδεια λειτουργίας του.

