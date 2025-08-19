Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Ανάμεσα στα θύματα, 17 είναι παιδιά - Η αστυνομία εκτιμά ότι λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο
Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπικές Αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με φορτηγό».

