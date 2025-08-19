Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Καταδικάστηκε Νεοζηλανδός στρατιώτης για απόπειρα κατασκοπείας - Η πρώτη περίπτωση στη χώρα
Ο στρατιώτης μπήκε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Κράισττσερτς κατά την οποία πάνω από 50 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε δύο τεμένη
Στρατοδικείο στη Νέα Ζηλανδία καταδίκασε στρατιώτη για απόπειρα κατασκοπείας υπέρ ξένου κράτους, η πρώτη καταδίκη για αυτό το αδίκημα στην ιστορία της χώρας.
Ο στρατιώτης συνελήφθη την ώρα που θα παρέδιδε χάρτες και φωτογραφίες στρατιωτικών βάσεων σε έναν μυστικό αστυνομικό που προσποιούταν ότι ήταν πράκτορας ξένου κράτους.
Το όνομα του στρατιώτη, αλλά και η χώρα για την οποία προσπάθησε να κατασκοπεύσει δεν αποκαλύφθηκαν.
Ο στρατιώτης άκουγε με δάκρυα όσα αναφέρονταν εναντίον του στο δικαστήριο. Η σύζυγός του έκλαιγε και αυτή, ενώ ο πατέρας του είχε το κεφάλι στα χέρια του, αναφέρει ο Guardian.
Το δικαστήριο δέχτηκε την ομολογία ενοχής του στρατιώτη.
Ο στρατιώτης ήταν ο πρώτος που καταδικάστηκε για κατασκοπεία από δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας και ο δεύτερος που δικάστηκε για αυτό το αδίκημα μετά την αθώωση ενός πρώην δημόσιου υπαλλήλου το 1975.
Μεταξύ άλλων, στην κατοχή του βρέθηκε αντίγραφο βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά τον Μάρτιο του 2019, στο οποίο εμφανίζεται η δολοφονία 51 πιστών σε δύο τζαμιά στο Κράισττσερτς από τον ρατσιστή Μπρέντον Τάρραντ. Ο στρατιώτης μπήκε στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μετά την επίθεση στο Κράισττσερτς, καθώς η αστυνομία έλαβε μέτρα κατά των ακροδεξιών εξτρεμιστικών ομάδων.
Κατά την παρακολούθησή του, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας διαπίστωσε ότι είχε «επαφή με τρίτο πρόσωπο, υποδηλώνοντας ότι ήταν στρατιώτης που ήθελε να αποστατήσει».
Ένας μυστικός αστυνομικός ήρθε τότε σε επαφή με τον υποψήφιο κατάσκοπο, ισχυριζόμενος ότι ήταν από εκείνη την ξένη χώρα. Ο στρατιώτης είπε ότι μπορούσε να παρέχει «χάρτες και φωτογραφίες και ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να εισάγει μια συσκευή παρακολούθησης στο αρχηγείο του στρατού». Παρείχε τηλεφωνικούς καταλόγους αρκετών στρατοπέδων, αλλά και πληροφορίες που χαρακτηρίζονταν απόρρητες.
Σε ένορκη κατάθεση που συνέταξε ο στρατιώτης ομολόγησε ότι ήταν μέλος των εξτρεμιστικών ομάδων Action Zealandia και Dominion Movement. «Και οι δύο ομάδες ήταν μια θετική εμπειρία για μένα», είπε.
Ανέφερε ότι τα μέλη δεν εμπλέκονταν ποτέ σε καμία ανάρμοστη δραστηριότητα και ότι «δεν ήταν τρομοκρατικές ομάδες».
Ο στρατιώτης είπε ότι κατανοούσε γιατί τα μέλη αυτών των ομάδων ερευνήθηκαν μετά τη σφαγή στο τζαμί του Κράισττσερτς, αλλά είπε ότι δεν συγχωρούσε την επίθεση και την βρήκε «σοκαριστική».
