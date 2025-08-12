Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αντιμέτωπος με φυλάκιση Κινέζος που είχε εξαγάγει 850 χελώνες μέσα σε κάλτσες
Θεωρούνται σύμβολο κοινωνικού κύρους στην Κίνα, όπου συχνά πληρώνουν αδρά για να τις έχουν ως κατοικίδια
Ένας άνδρας από την Κίνα ομολόγησε την ενοχή του σε αμερικανικό δικαστήριο για την εξαγωγή περίπου 850 προστατευόμενων χελωνών που ήταν τυλιγμένες σε κάλτσες.
Μεταξύ Αυγούστου του 2023 και Νοεμβρίου του 2024, εξήγαγε στο Χονγκ Κονγκ περισσότερα από 200 δέματα που περιείχαν τις χελώνες, σύμφωνα με δήλωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα κουτιά υποτίθεται ότι περιείχαν πλαστικά παιχνίδια, σύμφωνα με τις Αρχές.
Οι περισσότερες χελώνες ήταν από δύο είδη ενδημικά στις ΗΠΑ που είναι πολύ περιζήτητα από ορισμένους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, αναφέρει το BBC.
Οι χελώνες έχουν μοναδικά σημάδια στο καβούκι τους και θεωρούνται σύμβολο κοινωνικού κύρους στην Κίνα, όπου συχνά τις έχουν ως κατοικίδια.
Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι χελώνες είχαν συνολικά αγοραία αξία 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή πάνω από 1.500 δολάρια η μία.
Και τα δύο είδη, τα οποία διακινούνταν λαθραία σε μεγάλες ποσότητες τη δεκαετία του 1990, προστατεύονται από διεθνή σύμβαση. Το εμπόριο μπορεί να επιτραπεί μόνο με άδειες εξαγωγής ή πιστοποιητικά επανεξαγωγής.
Εκτός από τις χελώνες, ο ίδιος κατηγορούμενος εξήγαγε και 11 δέματα με ερπετά, όπως δηλητηριώδη φίδια.
Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 23 Δεκεμβρίου. Είναι αντιμέτωπος με φυλάκιση μέχρι και πέντε χρόνια.
