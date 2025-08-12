Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Γαλλία: Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο «Σαρλ ντε Γκολ» έστειλε μήνυμα για την Παλαιστίνη σε πιλότους της El Al
Σύμφωνα με την καταγγελία της ισραηλινής εταιρείας, το περιστατικό σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Παρισίου, αμέσως μετά την απογείωση του αεροσκάφους
Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al κατήγγειλε ότι ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι μετέδωσε χθες μέσω ασυρμάτου το μήνυμα «Free Palestine» σε πιλότους πτήσης της, αμέσως μετά την απογείωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μη επαγγελματικό και ακατάλληλο».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας, ο ελεγκτής προχώρησε στη μετάδοση του μηνύματος λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους της, γεγονός που, όπως επισημαίνει η El Al, συνιστά απόκλιση από τις καθιερωμένες διαδικασίες επικοινωνίας και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κατά την κρίσιμη φάση της απογείωσης.
Η El Al ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ισραηλινή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη διαχείριση του συμβάντος, ενώ η ισραηλινή Αρχή έχει έρθει σε επαφή με τις γαλλικές Αρχές πολιτικής αεροπορίας για διερεύνηση της υπόθεσης.
«Η El Al θα συνεχίσει να πετά σε όλο τον κόσμο με την ισραηλινή σημαία υπερήφανα στο ουραίο πτερύγιο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος», ανέφερε η εταιρεία.
