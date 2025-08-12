Γαλλία: Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο «Σαρλ ντε Γκολ» έστειλε μήνυμα για την Παλαιστίνη σε πιλότους της El Al

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρείακατήγγειλε ότι ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιοστο Παρίσι μετέδωσε χθες μέσω ασυρμάτου το μήνυμασε πιλότους πτήσης της, αμέσως μετά την απογείωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικόΣύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας, ο ελεγκτής προχώρησε στη μετάδοση του μηνύματος λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους της, γεγονός που, όπως επισημαίνει η, συνιστά απόκλιση από τις καθιερωμένες διαδικασίες επικοινωνίας και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κατά την κρίσιμη φάση της απογείωσης.Η El Al ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τηνγια τη διαχείριση του συμβάντος, ενώ η ισραηλινή Αρχή έχει έρθει σε επαφή με τις γαλλικές Αρχές πολιτικής αεροπορίας για διερεύνηση της υπόθεσης.«Η El Al θα συνεχίσει να πετά σε όλο τον κόσμο με την ισραηλινή σημαία υπερήφανα στο ουραίο πτερύγιο, διασφαλίζοντας παράλληλα τον επαγγελματισμό και την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος», ανέφερε η εταιρεία.