«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς» είπε ο Μακρόν ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα

«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται», αυμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος
«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς», επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
Με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά για τη «διπλωματική κατάσταση» σε σχέση με την Ουκρανία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνάντησης κορυφής Πούτιν - Τραμπ.
«Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας για τη διπλωματική κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι «είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι Ρώσοι να μην καταφέρουν να εξαπατήσουν κανέναν ξανά».
I have just spoken again with President Zelensky, as well as with Chancellor Merz and Prime Minister Starmer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025
We remain determined to support Ukraine, working in a spirit of unity and building on the work undertaken within the framework of the Coalition…
