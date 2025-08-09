Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα
Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα
Το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη Μόσχα μετά τη σύνοδο
Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου.
Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου.
Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα