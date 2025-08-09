Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα
Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν θα γίνει στην Αλάσκα

Το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη  Μόσχα μετά τη σύνοδο

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του ρώσου προέδρου.

Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.



