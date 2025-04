Νέα γκάφα από τον Πιτ Χέγκσεθ: Μοιράστηκε ξανά απόρρητες πληροφορίες με τη σύζυγο, τον αδερφό και τον δικηγόρο του

Κλείσιμο

Ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκσεθ ενδέχεται να μοιράστηκε λεπτομέρειες από την επίθεση κατά της Υεμένης σε μια δεύτερη ομαδική συνομιλία της εφαρμογής Signal με την οικογένειά του τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.Η εφημερίδα αναφέρει στο δημοσίευμά της: Ο κ. Χέγκσεθ οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους υπουργούς της χώρας μοιράστηκε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επικείμενα πλήγματα στην Υεμένη στις 15 Μαρτίου σε μια ιδιωτική συνομιλία της ομάδας Signal στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του, ο αδελφός του και ο προσωπικός του δικηγόρος, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που είχαν γνώση της συνομιλίας.Ορισμένα από αυτά τα άτομα δήλωσαν ότι οι πληροφορίες που μοιράστηκε ο Χέγκσεθ είχαν να κάνουν με τα προγράμματα πτήσεων των F/A-18 Hornets που στόχο έχουν τους Χούθι στην Υεμένη - ουσιαστικά τα ίδια σχέδια επίθεσης που μοιράστηκε σε ξεχωριστή συνομιλία Signal την ίδια ημέρα, την οποία κατά λάθος άκουσε ο εκδότης του The Atlantic.Σε αντίθεση με την πρώτη συνομιλία στη δεύτερη συμμετείχε η σύζυγός του και περίπου δώδεκα άλλα άτομα από τον προσωπικό και επαγγελματικό του στενό κύκλο τον Ιανουάριο, πριν γίνει υπουργός Άμυνας. Χρησιμοποίησε το ιδιωτικό του τηλέφωνο, και όχι το κυβερνητικό, για να αποκτήσει πρόσβαση στη συνομιλία Signal.Ένα άτομο που αναφέρεται ως «Αμερικανός αξιωματούχος» δήλωσε στους Times: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια άτυπη ομαδική συνομιλία που ξεκίνησε πριν από την επιβεβαίωση των στενότερων συμβούλων του... Τίποτα απόρρητο δεν συζητήθηκε ποτέ σε αυτή τη συνομιλία».Ο Χέγκσεθ δέχεται ήδη πυρά για τη χρήση της εφαρμογής Signal όπου συζητούσε απόρρητες πληροφορίες με άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ τον περασμένο μήνα σε μια συνομιλία με τον εκδότη του The Atlantic Τζέφρι Γκόλντμπεργκ.Σε εκείνη τη συζήτηση, ο Χέγκσεθ, ο αντιπρόεδροςο σύμβουλος εθνικής ασφάλειαςκαι άλλοι συζήτησαν για τα αντίποινα κατά των Χούτι στην Υεμένη.Οι επιθέσεις αντιποίνων πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο και με τρόπο που συμφωνούσε με όσα είπε ο Γκόλντμπεργκ ότι συζητήθηκαν στη συνομιλία στην οποία προστέθηκε κατά λάθος ο ίδιος. κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την αρχική ιστορία της συνομιλίας Signal ως λήξασα, ενώ δεν αναμένεται να απολυθούν κορυφαία στελέχη του υπουργικού συμβουλίου.