Ο Τραμπ απαγόρευσε επ' αόριστον στο Associated Press την πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και το Air Force One

Η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε ότιη πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο επίσημο αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ , το Air Force One, λόγω της άρνησής του να ονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού, Κόλπο της Αμερικής.Το πρακτορείο εξέφρασε τη λύπη του ήδη από την Τρίτη καθώς οι δημοσιογράφοι του στερούνται την πρόσβαση σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, λόγω της άρνησής του να ευθυγραμμιστεί με αυτή τη νέα ονομασία, που επιλέχτηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.«Το Associated Press», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς.«Εάν η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία της έκφρασης προστατεύει το δικαίωμά τους σε ανεύθυνα και ανέντιμα ρεπορτάζ, δεν εγγυάται το προνόμιό τους στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One», πρόσθεσε.«Στο μέλλον, αυτοί οι χώροι θα είναι ανοιχτοί στους χιλιάδες δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν εμποδιστεί να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι του Associated Press διατηρούν τις διαπιστεύσεις τους για το συγκρότημα του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε.Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, το AP δεν είχε κάποιο σχόλιο.Αυτή την εβδομάδα,. «Κατάφωρη παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας», σχολίασε για το γεγονός η Τζούλι Πέις, διευθύντρια του πρακτορείου.Σε σημείωμά του, το AP εξήγησε ότι το διάταγμα που αλλάζει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού έχει ισχύ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μεξικό και άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί δεν το έχουν αναγνωρίσει.«Το Associated Press, αναγνωρίζοντας παράλληλα το νέο όνομα που επέλεξε ο Τραμπ», συνέχισε το πρακτορείο ειδήσεων.Το AP ιδρύθηκε το 1846 από εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Παρέχει άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο σε πολύ μεγάλο αριθμό αμερικανικών και ξένων μέσων ενημέρωσης. Το πρακτορείο, πραγματικός δημοσιογραφικός θεσμός, που απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, έστειλε περισσότερα από 375.000 άρθρα, 1,24 εκατομμύριο φωτογραφίες και 80.000 βίντεο σύμφωνα με τα στοιχεία του για το 2023.