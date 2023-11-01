Turkish Airlines: Μυστήριο με την ακύρωση όλων των πτήσεων από την Κωνσταντινούπολη ως το βράδυ της Πέμπτης

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Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023
Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023
Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür…
Bilgi teknolojileri alt yapisinda meydana gelen sorunun hızla giderilmesi için farklı noktalardaki merkezlerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Gelişmelerden sizleri 21.30’da yeniden…— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023