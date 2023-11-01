Turkish Airlines: Μυστήριο με την ακύρωση όλων των πτήσεων από την Κωνσταντινούπολη ως το βράδυ της Πέμπτης
ΚΟΣΜΟΣ
Turkish Airlines Κωνσταντινούπολη

Turkish Airlines: Μυστήριο με την ακύρωση όλων των πτήσεων από την Κωνσταντινούπολη ως το βράδυ της Πέμπτης

Εκπρόσωπος της εταιρείας κάνει λόγο για πρόβλημα στην υποδομή του δικτύου

Turkish-Airlines
Όλες οι πτήσεις των Turkish Airlines που θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη από τις 19:00 ως τις 22:00 της Πέμπτης (1/11) ακυρώθηκαν με αιφνιδιαστική ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.



Οι Τουρκικές Αερογραμμές επικαλέστηκαν πρόβλημα στην υποδομή του δικτύου. Ανέφεραν ότι το πρόβλημα αφορά το αεροδρόμιο  Sabiha Gökçen (SAW), το μικρότερο αεροδρόμιο της τουρκικής μεγαλούπολης.


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Σε ανάρτησή του ο σύμβουλος Τύπου της εταιρείας είπε ότι τα αρμόδια τμήματα εργάζονται για να επιλύσουν τα προβλήματα «στις συναλλαγές έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές του δικτύου».

Επιπλέον σε άλλη ανάρτηση ανέφερε ότι υπάρχει γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος.



Από την πλευρά του το Anadolu κάνει λόγο για εργασίες στις υποδομές, αν και αντιπολιτευόμενα μέσα στρέφονται και στο ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Η αεροπορική εταιρεία έχει διαψεύσει ότι το πρόβλημα σχετίζεται με ξένη επέμβαση.



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