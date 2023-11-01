Turkish Airlines: Μυστήριο με την ακύρωση όλων των πτήσεων από την Κωνσταντινούπολη ως το βράδυ της Πέμπτης

Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.



Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür…